Aarón Díaz estrena Reconexión: México por ViX

La belleza y la diversidad cultural de nuestro país fueron el motivo principal para que el actor Aarón Díaz se decidiera a reconectar con México, a explorarlo y compartir sus viajes con el resto del mundo.

La serie documental ‘Reconexión: México', un proyecto producido por Reconexión Productions y disponible exclusivamente en el servicio de streaming ViX a partir de este 5 de enero, es una invitación a recorrer junto al famoso actor mexicano de 41 años, a través de la pantalla, la diversidad, las tradiciones, los inigualables sabores de la cocina mexicana y la calidez de la gente, reconocida internacionalmente.

En entrevista exclusiva con Esquire, Aarón Díaz comparte su alegría por haber realizado esta docuserie ‘Reconexión: México’.

“Fueron muchas las razones, pero sin duda la primera y la más importante fue mi amor por México. He tenido la fortuna de poder viajar por el mundo y la verdad es que cada vez que lo hago me doy cuenta más y más de lo maravilloso que tenemos dentro de nuestras fronteras. Durante la pandemia, aunque era perfectamente entendible, me cansé de escuchar esa frase de ‘Quédate en casa’ y despertó en mí un gran deseo por salir a la naturaleza. Quise conocer mejor el país y salir a recorrerlo y, afortunadamente, en el transcurso de ese proceso me encontré con cómplices con quienes unimos esfuerzos y así se pudo dar la primera temporada de ‘Reconexión: México’, para la cual estuvimos en 10 de los 32 estados de la República Mexicana”.

“Al producir ‘Reconexión: México’ me he topado con cosas que nunca esperé encontrar y que me han regresado a mi infancia y mi adolescencia. Muchos de los estados que visité ya los conocía, pero no con esta profundidad. Hoy tengo una relación más profunda con el país y un aprecio mayor por su gente. En mi opinión, la riqueza más grande de México es su gente”.

“Un lugar que me llamó mucho la atención fue Tlaxcala, el estado más pequeño. A pesar de ello, tiene unas de las tradiciones e historias más profundas que hay. Me di cuenta de que su gente quiere que se sepa de la grandeza de su estado. No muchos teníamos una idea de la historia de este lugar hasta que llegamos a conocerlo. Podría decir que es una de las sorpresas más grandes de ‘Reconexión: México’, agregó.

