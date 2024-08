Rob Schneider, en la mira: así reaccionó el actor ante las inquietantes denuncias de su hija

El popular actor

Burlas, agresiones y ausencias a lo largo de su infancia fueron parte de los señalamientos de Ellen, los cuales causaron una auténtica conmoción en Hollywood debido a que Rob Schneider se había mantenido, hasta ahora, alejado de los escándalos y con la imagen de un hombre de familia amoroso que cambió de forma repentina.

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ DIJO ELLE KING DE SU PAPÁ, ROB SCHNEIDER?

Fue durante el podcast Dumb Blonde que Elle King recordó algunos episodios traumáticos que vivió con su papá, Rob Schneider, y es que como la cantante explicó, la verdadera personalidad del famoso es muy diferente a la que muestra en la pantalla.

“Mi padre me envió a un campamento para gordos”

Para Elle, su papá tiene la culpa de sus problemas de autoestima ya que cuando ella era una niña su peso le molestaba tanto al actor que hasta la envió a un campamento especial para bajar de peso en donde sufrió un fuerte accidente.

“Mi padre me envió a un campamento para gordos y un año me metí en problemas porque me torcí el tobillo y no perdí peso”, reveló la cantante, quien calificó a su padre, de plano, como una persona “tóxica”.

ROB SCHNEIDER SE DISCULPÓ PÚBLICAMENTE CON SU HIJA: SUS DECLARACIONES

El escándalo llegó a oídos de Rob Schneider , quien reconoció todos sus errores como padre y se disculpó públicamente con Elle por haberle causado traumas relacionados con su peso; sin embargo, no todos se mostraron convencidos con las palabras del actor.

“Te amo y que desearía ser el padre que necesitabas cuando tenías 20 años”

“Te amo y que desearía ser el padre que necesitabas cuando tenías 20 años”, expresó el actor en una entrevista para Tucker Carlson Network en la que, además, aseguró que no le guardará rencor a su hija por haberse desahogado.

“Sólo quiero que estés bien y feliz, tú y tu hermoso bebé, Lucky. Te deseo lo mejor. Me siento terrible”, concluyó Schneider sobre la hija que tuvo con la exmodelo London King

¿Rob Schneider realmente está arrepentido o simplemente quiere evitar un escándalo mayor? El debate en redes sociales sobre este tema se mantiene muy fuerte, sobre todo porque Elle King ya no se pronunció al respecto y no ha dicho si efectivamente perdonará a su papá o no.