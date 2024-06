Quién fue y de qué murió Bill Cobbs, una de las últimas leyendas de Hollywood

La industria cinematográfica de Hollywood nuevamente se vistió de luto luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Bill Cobbs, un conocido actor recordado por sus múltiples apariciones en varias de las cintas más taquilleras en la historia. Este lamentable suceso ocasionó que cientos de colegas y fanáticos se volcaran en palabras de apoyo para sus seres queridos, enfatizando en lo mucho que significa esta pérdida para quienes tuvieron la fortuna de coincidir con él o de ser influenciados con su el amor que le tenía a la actuación.

Quién era Bill Cobbs, considerado una de las últimas leyendas de Hollywood

Willbert Bill Cobs, conocido artísticamente como Bill Cobbs, fue un actor de cine y televisión estadounidense. Su nombre es ampliamente conocido gracias a que a lo largo de más de 50 años de carrera, formó parte de varios proyectos que registraron éxito absoluto en su estreno.

A diferencia de otros histriones, Cobbs no debutó durante su juventud, pues en realidad alcanzó la fama hasta los 40 años. No obstante, esto no fue impedimento para que lograra consolidarse y ganar rápidamente el cariño del público, aspecto que además lo ayudaba a ser contemplado por los productores para llamarlo a sus grabaciones.

Previo a dedicarse enteramente a la actuación, Bill trabajó como técnico en la Fuerza Armada de los Estados Unidos y llegó a vender autos, aunque siempre sintió cierta afinidad por los reflectores, razón que lo motivó a buscar una oportunidad. Cuenta con un historial que supera los 120 títulos, entre programas de televisión, series y películas, entre ellas títulos como “Lost” y “The Body Guard”.

Cobbs murió por causas naturales, dijo su familia Getty

De qué murió Bill Cobbs

Según lo señalado en el comunicado con el que su familia hizo oficial la noticia del deceso, Bill Cobbs falleció por causas naturales y rodeado de las personas que más lo querían. Apenas el pasado 16 de junio, el histrión celebró su cumpleaños número 90, ocasión que sus fanáticos aprovecharon para celebrar el legado que construyó, mismo que le valió ganarse el título a “leyenda de Hollywood”, pues era una de las últimas personas que atravesaron importantes cambios en el mundo del cine y lograron mantenerse.