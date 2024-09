¡Impactante! Conoce la historia de Aaron James, la primera persona en el mundo en recibir un trasplante de cara

Para Aaron James, su vida estuvo a punto de terminar en el 2021 cuando sufrió un horroroso accidente

Tres años después, la increíble recuperación de Aaron James sigue sorprendiendo a la comunidad médica, sobre todo luego de que se dieran a conocer los más recientes avances de este hombre en una revista especializada.

El caso de este trabajador de líneas eléctricas significó todo un hito para la cirugía reconstructiva y, claro, es un claro ejemplo de superación para muchas personas que están atravesando por un momento difícil: así ha sido la recuperación de Aaron James, el hombre que pronto podría recuperar la vista gracias a que también le trasplantaron un ojo.

ASÍ FUE EL ACCIDENTE QUE LE DESTROZÓ EL ROSTRO A AARON JAMES

La historia de Aaron James y su largo calvario por diversos hospitales especializados en la cirugía reconstructiva comenzaron en el 2021, cuando el hombre tocó accidentalmente un cable de alta tensión de siete mil 200 voltios.

La descarga eléctrica pudo haber resultado mortal para cualquier persona; sin embargo, milagrosamente, Aaron logró sobrevivir, aunque con escalofriantes lesiones en su rostro y uno de sus brazos que derivó en la amputación de la extremidad debido al daño irreparable en los tejidos.

Aaron James recibió una prótesis especial de brazo con la que pudo recuperar un poco de su autonomía... pero el caso de su rostro tomaría más tiempo; fue hasta el 2023 que este hombre, que perdió un ojo, su nariz y la mayor parte de la mandíbula en el accidente, se convirtió en la persona que se sometió al primer trasplante completo de ojo y parcial de rostro en el mundo.

¿CÓMO ESTÁ AARON JAMES A UN AÑO DE SU TRASPLANTE DE CARA Y OJO?

Ahora, casi un año y medio después de esta arriesgada cirugía que significó toda una revolución en el mundo de la ciencia, el panorama de Aaron James luce favorecedor, aunque todavía queda un largo camino por recorrer para su completa recuperación.

“Estamos realmente asombrados por la recuperación de Aaron”

Los pros: Aaron James logró recuperar sus sentidos del gusto y el olfato con los tejidos de la mandíbula y la nariz trasplantados; asimismo, su cuerpo aceptó muy bien esta nueva piel: “Estamos realmente asombrados por la recuperación de Aaron”, reconoció el cirujano Eddie Rodriguez.

Lamentablemente, el trasplante de ojo no ha dado los resultados esperados ya que la visión no se manifiesta todavía; sin embargo, los doctores que escribieron el artículo para el Journal of the American Medical Association se mostraron esperanzados de que algún día Aaron recupere la vista una vez que las células neuronales del ojo se conecten al cerebro.

En cuanto a Aaron James, este hombre que estuvo a punto de morir por una descarga eléctrica se siente más agradecido que nunca por esta nueva oportunidad: “He recuperado mi calidad de vida”, reconoció orgulloso en una entrevista reciente.