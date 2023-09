Maryfer Centeno analiza canciones de Gloria Trevi y al clan Trevi-Andrade

La soledad y vulnerabilidad de La Trevi siempre estuvo en sus canciones, pero hoy vuelve a quedar de manifiesto con su bioserie, donde además deja un mensaje a las nuevas generaciones.

Es una realidad que Gloria Trevi, a través de sus canciones, era un libro abierto de cómo se sentía y qué es lo que estaba viviendo, por ejemplo en el tema ‘Con los ojos cerrados':

Y le creo, le creo, le creo.

Le creo cuando dice: “Te quiero”.

Le creo que su amor será eterno.

Le creo que es el hombre más bueno.

Le creo que la luna es de queso y si él me

diera otro beso

¿qué más da si me miente?, yo, ¡le creo!

Queda claro que se habla de un amor donde no importa si hay mentiras, pero hay una gran necesidad de creerle.

Las canciones de Gloria Trevi son un grito de ayuda y un reflejo de una gran soledad; la desesperación se hace presente no solamente en las letras, sino también en la interpretación de un amor nunca correspondido.

‘Si me llevas contigo’ es quizá la canción que refleja con más claridad su desesperación y soledad, incluso la letra habla de una persona que ya se quiere ir de este mundo:

Si me llevas contigo

nadie llorará.

No hay quién me quiera en casa

ni tengo amigos de verdad.

Y eso del amor a mí nunca se me dio,

sólo se me dio la soledad.

Señor, llévame.

UNA SECTA

¿Por qué hablamos de una secta? Uno, porque hay un líder; dos, hay un lenguaje específico; tres, hay un control absoluto por parte de una persona, además del adoctrinamiento con el fin de buscar la satisfacción del líder que, generalmente, tiene el nombre de “maestro”.

Me parece importante mencionar que somos una sociedad mucho más dura con las mujeres que con los hombres; es impresionante que se le juzgue de forma más dura a las muchachas que estaban en esta dinámica, que al señor de más de 30 años que, a través de manipulación, lograba hacer de ellas lo que quería, porque además las hacía sentir en un primer momento especiales y elegidas.

Tenemos también un común denominador en las chicas que formaban parte de este clan: el físico, todas tienen ojos grandes, piel clara, cabello abundante, rostros infantiles de finas facciones...

Claudia Rosas, Mónica Murr, Raquenel Portillo, Pilar Ramírez y Gloria Trevi. P. Caudmont/Editorial Televisa

GRAN CARACTERIZACIÓN

Mención aparte dentro de la serie biográfica Ellas soy yo es el personaje de César Santiago; Jorge Poza ha hecho un trabajo extraordinario de gesticulación y lenguaje corporal, siendo el perfecto ejemplo del psicópata narcisista, que es una persona que presenta un desorden de la personalidad caracterizado por la arrogancia, el egoísmo y una baja empatía.

Algunas de las características de un psicópata narcisista son: