Gloria Trevi asegura que una “amiga” ya tuvo pesadillas con Jorge Poza

Ellas soy yo: Gloria Trevi, la bioserie autorizada por la cantante y que produjo Televisa, ya llegó a la señal abierta del canal las estrellas, por lo que durante la transmisión del primer episodio, la intérprete se acercó hasta el lugar, en la colonia Roma, donde la productora Carla Estrada y parte del elenco que participa en el proyecto vieron el despegue de esta impactante historia.

Entre empujones, Trevi llegó al salón Las Tertulias, acompañada por su publirrelacionista Danna Vásquez y un grupo de personas que la custodiaban para que nadie se le acercara.

Inmediatamente, subió al escenario para ofrecer unas palabras y saludar a los protagonistas: Scarlet Gruber, Regina Villaverde y Jorge Poza, a quien sorprendió con un contundente mensaje:

“Una amiga me dijo que ya hasta soñó contigo, era una pesadilla porque estaba guardando sus cosas y que César Santiago (personaje que interpreta) estaba parado en la puerta y ella debía guardar todo porque te ibas a enojar. Yo creo que sí vas a ser pesadilla de muchas personas porque lo hiciste muy bien”.

Ante los halagos de Gloria Trevi, Jorge Poza aseguró que todo se debió al gran equipo que hizo posible la realización de la bioserie.

“Si no hubieras puesto tus ojos en Carla (Estrada) y si ella no hubiera tenido la creatividad para hacer lo que hizo, no se hubiera logrado esto. Gracias por depositar la confianza en nosotros y desde el respeto, si a mí me tocaba hacer una pesadilla de lo que tú viviste, es nada con lo que tú pudiste haber vivido”, le respondió el actor a la regiomontana.

A su salida, Trevi aclaró que historia debe continuar porque todavía no se ha muerto, pero que antes de la serie ya estaba bien y había sanado ciertas heridas emocionales.

“No lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por las personas que en estos momentos están sufriendo cosas similares, peores, o un poco menos de lo que yo viví, nadie merece estar en esa situación”.