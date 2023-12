Conductora de noticias se quita la vida a los 42 años

“Con gran pesar nos hemos enterado del fallecimiento de nuestra querida presentadora de noticias, Emily Matson”, anunció Erie News Now, la televisora donde trabajaba la conductora.

En un principio, el portal DailyMail.com indicó que la periodista “fue atropellada por un tren en Fairview Township en Erie, Pensilvania”, localidad donde vivía. Sin embargo, la Oficina del Forense del Condado de Erie determinó que “la causa del fallecimiento fue un suicidio”.

Scott MacDowell, director de noticias donde trabajaba Emily Matson, escribió: “Emily era una luz en nuestra sala de redacción. Entregaba las noticias con la pasión y el amor que tenía por la comunidad de Erie y el noroeste de Pensilvania”.

Otros compañeros de la presentadora expresaron sus condolencias a Ryan, esposo de Emily: “Amamos mucho a Emily y nuestros corazones están con la familia Matson y su esposo”.

Por su parte, la meteoróloga Sara Tonks, amiga de Matson, de quien al momento no se sabe si tenía hijos, manifestó su dolor por la trágica pérdida. “No puedo contar el número de veces que me detenía junto a su escritorio para hablar con ella o simplemente escucharla hablar con los demás”.

La última vez que Emily presentó las noticias fue el viernes 8 de diciembre; el lunes 11 se anunció su fallecimiento, descanse en paz.

Emily Matson se quita la vida a los 42 años, QEPD. deathafterdark_

También puedes ver:

Carlos Rivera se pone furioso y trata mal a un asistente en pleno concierto

A días de la boda de Michelle Renaud, Danilo Carrera revela que una ex lo tenía secuestrado

¡No se cayó desde un sillón-elevador! Minnie West revela cómo murió su mamá, Amparín Serrano