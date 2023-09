Michelle Salas habló sobre la ausencia de Luis Miguel en su boda, ¿qué dijo al respecto?

Michelle Salas rompe el silencio sobre la suencia de Luis Miguel en el día más importante de su vida, su boda

Michelle Salas fue invitada de honor en un evento de la marca Tiffany en México, por lo que la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas convivió con la prensa y habló sobre la ausencia de su papá en su boda.

“Yo creo que mi familia siempre está en corazón y alma, muchas veces no puedes estar presencialmente, pero lo que más importa es tener el apoyo y el cariño, así sea de lejos”, agregó la modelo, de 34 años de edad, sobre la ausencia del cantante en el día más importante de su vida.

Michelle también compartió qué piensa de la nueva imagen de su papá, quien se encuentra inmerso en su Tour 2023: “Se ve muy bien, ¿no?, ¡se ve muy flaco!, está bien de salud y con mucha energía”.

Archito TVyNovelas

La también bisnieta de Silvia Pinal, reveló que ya conocía a la novia de su papá y que es “encantadora”. “¡Ay, que me la organice ella (Paloma Cuevas)”, dijo cuando fue cuestionada por su despedida de soltera.

¿Quién entregará a Michelle Salas en el altar?

La actriz Stephanie Salas, mamá de Michelle Salas, rompió el silencio sobre algunos detalles de la boda de su hija mayor y confirmó quién la va a entregar en el altar.

“Estoy contenta, estoy muy contenta, estoy nerviosa también, no sé, me voy a desmayar o algo, como que a veces tengo esos sentimientos, ¿cómo se le hace?, ¿cómo entras a dejar a un hijo al altar?, no es nada fácil, pero muy contenta, la verdad me voy enterando de cómo va el asunto conforme pasan los días, no es que yo tenga ya una agenda tan clara como la de la gira (de la obra ‘Papito Querido’), pero hasta donde yo sé, sí es este año, no la quiero soltar”, platicó la actriz en el programa ‘Hoy’.

“Yo creo que eso ya es como un poco evidente ¿no?, una es buena madre de familia y yo creo que así tiene que ser, no hay más”, agregó la también cantante, confirmando que ella será quien camine del brazo de su primogénita para entregarla a Danilo Díaz, prometido de Michelle, en el altar.