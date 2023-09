La curiosa decisión que tomó Michelle Salas para que Silvia Pinal asista a su boda

Michelle Salas se casará con el empresario venezolano Daniel Díaz Granados tras siete años de noviazgo, como te informamos hace unos días en TVyNovelas

Una vez que se dio a conocer esta buena nueva, en redes sociales los seguidores de la dinastía Pinal comenzaron a especular sobre quién asistiría a la boda y, por supuesto, el nombre de la diva Silvia Pinal no pudo descartarse en las discusiones.

SILVIA PINAL NO ASISTIRÁ A LA BODA DE MICHELLE SALAS POR ESTA RAZÓN

Sin embargo, fue Sylvia Pasquel durante un encuentro con periodistas quien se encargó de disipar los rumores: Al celebrarse la boda en un país lejano, esto representaría una dificultad para la salud de la primera actriz, quien por cierto este 12 de septiembre está de manteles largos, celebrando su cumpleaños número 92 en compañía de su familia:

“Hay cosas que sí se pueden y otras que no porque mi mamá ya es una persona muy adulta, es una persona que para viajar con ella es un tema porque no nada más es ella, tiene que llevar enfermeros y los enfermeros tienen que tener un pasaporte, tienen que tener visas”, explicó Pasquel .

MICHELLE SALAS YA TIENE UN “PLAN B” PARA QUE SILVIA PINAL FORME PARTE DE SU BODA

Es entendible que Silvia Pinal no pueda acudir a la boda de Michelle Salas , y es algo que la influencer comprende; sin embargo, la joven no se dio por vencida y en entrevista exclusiva con TVyNovelas nos compartió que ya tiene listo un “plan B” para que su bisabuela no se pierda de este evento tan importante para la familia:

“Le voy a hacer una sorpresa para ella solita, una ceremonia aparte, para poder celebrar a su lado”

La semana pasada, Michelle Salas acudió como invitada de honor al Diamonds & Wonders de la marca Tiffany y se robó no sólo las miradas de los presentes, sino la atención de los periodistas. Sonriente y desbordando la energía que caracteriza a su familia materna, la joven influencer habló de los preparativos de su boda y, claro, de doña Silvia Pinal:

“No me imaginaba lo difícil que era trabajar y organizar una boda, porque aunque tengas wedding planners, es complicado. Es la primera vez que me caso y no tenía idea de todos los procesos que implicaba”, aseguró Michelle.

Desde siempre, Silvia Pinal ha tenido una gran afinidad por Michelle, quien fue su primera bisnieta. REDACCIÓN TVYNOVELAS

Sobre la ausencia de doña Silvia Pinal, Michelle Salas aceptó que se sentirá muy triste sabiendo que su bisabuela no estará ahí, pero ya tiene una opción para no comprometer la salud de la primera diva y que también pueda disfrutar:

“Para mí es muy importante que toda mi familia esté, pero todos tenemos compromisos de trabajo. En el caso de mi abu, ella estará en mi corazón, es que tiene 92 años, lo que más quiero es que esté cómoda, entonces si la voy a poner en una situación incómoda, pues no; además, le voy a hacer una sorpresa para ella solita, una ceremonia aparte, para poder celebrar a su lado”, detalló Michelle Salas.

ALEJANDRA GUZMÁN, OTRA AUSENTE

Hablando de ausencias, Alejandra Guzmán confirmó a través de una entrevista con Pati Chapoy que no ha recibido invitación para la boda de Michelle Salas, nieta de su hermana, Sylvia Pasquel.

Sin embargo, la cantante destacó que le desea lo mejor y que está feliz de que haya encontrado el amor. “Ella sabe que la adoro, es mi ahijada, es una chavita muy inteligente, escribe muy bien y me da gusto que salga adelante por sí misma, sin utilizar a su papá, ni a nadie más”, dijo la intérprete.