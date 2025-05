¡Luto en Hollywood! Murió un querido actor de 45 años: fue víctima de un cáncer muy agresivo

El mundo del cine y la televisión despide con profunda tristeza a Samuel French, actor estadounidense de 45 años que dejó una huella emocional y profesional en cada proyecto en el que participó. Su fallecimiento, ocurrido en su ciudad natal de Waco, Texas, fue confirmado por el director Paul Sinacore, quien trabajó con él en su última película.

La noticia conmocionó a colegas, fans y miembros de la industria , quienes recuerdan a French como un intérprete apasionado, entregado y con una honestidad artística poco común en el medio. Su historia de lucha contra el cáncer, su retiro anticipado y sus emotivos mensajes finales en redes sociales han generado un profundo impacto en la comunidad cinematográfica.

¿De qué murió Samuel French?

Samuel French falleció a consecuencia de un cáncer agresivo que se extendió por todo su cuerpo en los últimos años. En varias publicaciones compartidas en sus redes sociales, el actor reveló que 2024 había sido “el peor año conocido por la humanidad”, al describir su proceso de enfermedad con una mezcla de honestidad y espiritualidad.

En una de sus últimas apariciones, fechada el 23 de abril, French compartió una selfie en la que se le veía notablemente debilitado mientras recibía hidratación intravenosa. A lo largo del último año de su vida, buscó métodos alternativos para mejorar su salud , como fueron baños en aguas termales, terapias con sauna de luz roja y oxígeno hiperbárico.

¿Qué papel interpretó Samuel French en “Killers of the Flower Moon”?

Uno de los momentos más destacados en la carrera de Samuel French fue su participación en la aclamada película de Martin Scorsese “Killers of the Flower Moon”, estrenada en 2023. En ella, interpretó a CJ Robinson, un agente encubierto del FBI, y compartió escena con Robert De Niro. Su actuación fue elogiada por el propio Scorsese, quien aseguró que “nadie habría podido encarnar a Robinson como él lo hizo”.

Este rol marcó un punto de inflexión para el actor, al considerar su presencia en Hollywood después de años de esfuerzo constante y papeles secundarios. La intensidad con la que abordó su personaje fue reconocida por el público y la crítica, y sigue siendo una de las actuaciones más recordadas de su trayectoria.

¿Por qué Samuel French se retiró de la actuación?

El 2 de agosto de 2024, Samuel French anunció su retiro de la actuación, al citar el desgaste emocional y físico sufrido tras más de una década en la industria. En su mensaje de despedida, expresó que aunque no culpaba del todo a su carrera por su enfermedad, el estrés, la frustración y la falta de representación contribuyeron a su deterioro.

En sus propias palabras: “Todo el estrés, la decepción y la gente que me hizo más daño que bien influyeron, pero hoy me he liberado. Y OMG es una sensación especial, una liberación que creía imposible”.

¿Qué otros trabajos realizó Samuel French en su carrera?

A lo largo de más de 13 años, Samuel French acumuló una carrera sólida que, aunque no siempre en papeles protagónicos, demostró su gran compromiso actoral. Participó en la miniserie “Texas Rising” del History Channel, tuvo una aparición en “Fear the Walking Dead” y fue el detective principal en “Joe Haladin: The Case of the Missing Sister”.

Su última película fue " Towpath”, un thriller dirigido por Paul Sinacore, donde interpretó al detective Bernard Crooke. El director describió a French como el alma del proyecto al afirmar que su intensidad “marcó el tono de toda la película”.

También dejó pendientes dos papeles: uno como Satanás en la cinta de terror “The Ladybug Files”, de Shaquala Taylor, y otro como Cyrus en “Monsters Within”, de Devin Montgomery.

¿Quiénes conforman la familia de Samuel French?

Samuel French deja un legado también humano. Su pareja, Melinda, y su hija de 12 años, Madison Ruby French, fueron su mayor fuente de inspiración. En entrevistas y publicaciones, hablaba frecuentemente con orgullo y amor sobre su hija.

Le sobreviven también sus padres, Gary y Darlene, y sus hermanos Andy y Danny. Todos ellos han recibido muestras de apoyo por parte de colegas y seguidores del actor, quienes recuerdan la calidez humana que siempre transmitía.

¿Cómo reaccionó Hollywood a la muerte de Samuel French?

El fallecimiento de Samuel French ha provocado una ola de mensajes de condolencias en redes sociales. Su director y amigo, Paul Sinacore, expresó: “Samuel tenía una pasión por la actuación que ardía en cada fotograma: sin filtros, sin miedo y con una gran vitalidad. Lamento profundamente su pérdida y ojalá hubiera podido ver la versión final de Towpath. Era único y permanecerá en nuestros corazones para siempre”.

El legado de French se mantiene en sus actuaciones y en el ejemplo de fortaleza personal que dio durante su enfermedad. Su historia ha inspirado a muchos artistas que, como él, luchan por encontrar un lugar en una industria desafiante.