Karla Sofía Gascón reaparece y habla del odio en su contra: “Se juntó el hambre con las ganas de comer”

Karla Sofía Gascón reapareció en la televisión española, dentro del importante programa “El Hormiguero”, donde habló de la polémica que la rodeó en la recta final de promoción de “Emilia Pérez” rumbo a los premios Oscar.

Una periodista musulmana rescató y expuso tuits escritos por Karla Sofía en el pasado, que terminaron por hundir su carrera en Hollywood al ser considerada racista, xenofóbica y hasta que apoyaba a Hitler. ¿Qué piensa Gascón al respecto? Aquí lo manifestó:

“Íbamos muy bien, hicimos una película maravillosa, con actuaciones increíbles, han sido 3 años de mi vida dedicados a este proyecto. Y hubo gente que quiso destrozar esta película y para ello tenían que destrozarme a mí”, dijo Karla Sofía en El Hormiguero.

“Entonces digo que se juntó el hambre con las ganas de comer porque se juntaron esas personas transfobicas, de ultra derecha, se habla de unos temas de libertad y de cambios que tampoco soportan, más la gente que era competencia de la película, los países en competencia, las personas que no le sentó la película, las personas que odian a las personas que triunfan... Se juntaron muchos factores y eso llevó a que nos empezaran a dar por todos los sitios.

“Encontraron el camino que creyeron más oportuno y la verdad es que no había tiempo de reacción, por eso también entiendo que todos hemos sido víctimas de un sistema de redes sociales, de odio generalizado, que obviamente querían perjudicar nuestro trabajo”.

¿Se defiende de lo que dijeron de ella?

“Yo no tengo que defenderme de nada porque todas las cosas que se han dicho o no son absurdas, es imposible ponerme a explicar las cosas una por una. A mí que me hayan tachado de una persona racista, imagínate, me han tachado hasta de transfobica, homofóbica, y hasta apoyar a Hitler”, insistió.

Karla Sofía Gascón Getty Images

Incluso mencionó la polémica que la rodeó por haber apoyado a un cirujano -que la operó en el pasado- y que resultó ser un médico falso que ya fue detenido por las autoridades, pues causó muertes. “Ponerse a explicar esas cosas en esa vorágine... lo único que he hecho es apostar por la igualdad de los seres humanos, por las personas LGBT, he luchado contra las extremas derechas, dictaduras, la gente que quiere hacernos mal, terrorismo, fanatícemesmo... Me han llegado a acusar de estar involucrada en el asesinato de 7 personas, es absurdo a más no poder”.

“Estamos en un mundo, tenemos un problema con las redes sociales muy grave. Las redes sociales no son reales, cualquier niño con 15 años se puede hacer 200 cuentas, es un machaque constante y tenemos que tener cuidado porque es el verdadero Matrix en el que estamos metidos”.

Karla Sofía también admitió que pensó en quitarse la vida o desaparecer al aventarse en el Río Sena en París, pero recordó que tiene una hija adolescente, quien es su principal motor.