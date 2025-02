¿Karla Sofía Gascón a la cárcel? La involucran en crimen de cirujano arrestado que la operó en 2023

A finales de 2023, Karla Sofía Gascón nos presumía las cinco cirugías que se realizó con el doctor Rodolfo “N”, que hace unas semanas fue arrestado en Querétaro y vinculado a proceso por el delito de usurpación de profesiones.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó a finales de enero de 2025 que el médico realizó cirugías estéticas sin tener certificaciones correspondientes, por lo que aseguraron su equipo equipo quirúrgico y expedientes clínicos, entre los que está el de Karla Sofía Gascón.

Y es que en noviembre de 2023, en TVyNovelas te presentamos cómo Karla Sofía, actualmente nominada al Oscar, nos presumía que rejuveneció 10 años por los procedimientos de Rodolfo “N”.

¿Qué cirugías le realizó el médico arrestado a Karla Sofía? Rodrigo “N” detalló a TVyNovelas en noviembre de 2023 que le realizó cinco cirugías a Karla Sofía:

Aumento de glúteos con implantes Mini lifting facial para rejuvenecer el rostro Foxy eyes - levantaminto de párparados enfocada en elevar la parte externa del ojo, consiguiendo una forma almendrada en los ojos Blefarioplastia - Elimina exceso de piel de párpados para lucir rejuvenecida Lipofilling facial - Volumen en zonas con desgaste.



Cirugías de Karla Sofía Gascón Archivo

¿Karla Sofía podría ir a prisión?

Infobae México publicó declaraciones hechas por Alfredo Adame antes de entrar a La Casa de los Famosos All-Stars. A decir del polémico actor, Karla Sofía estaría siendo investigada por las autoridades, ya que habría sido cómplice del médico al -presuntamente- recomendarlo.

“Es un médico que andaba haciendo operaciones a transexuales, andaba prófugo desde el 2011, la Fiscalía de Querétaro lo acaba de agarrar hace poco tiempo y mis abogados son los que presentaron las denuncias penales contra él, porque de 100 operaciones que hizo, siete resultaron mortales”.

Alfredo Adame señaló a Karla, de quien se refirió en términos masculinos: “Está incriminada directamente en la investigación porque este cuate, yo creo que le ofreció operarlo gratis a cambio de que le diera promoción y publicidad y le jalara gente. Entonces Karla se agarró promoviendo al doctor entre la comunidad transexual convocando e invitando a que se hicieran la operación con el doctor, promoviendo su clínica y servicios. De ahí derivó que hubiera siete muertes, hay montones de casos de negligencias y de daño que le hizo a las personas”.

“Claro, (Karla) está incriminado, él invitó a la gente, eso es asociación delictuosa o no sé cómo de cómo se configura el delito, pero claro, si yo te invito a que te operes con un doctor que no es médico cirujano plástico, que no sabe hacer esas operaciones, que no tiene la pericia, la habilidad y la destreza, pues te estoy llevando con un individuo fraudulento para obtener algún beneficio”.

Adame declaró que Karla podría ir a la cárcel: “Sí, seguramente y te lo digo, está en la investigación, en la carpeta judicial, lo están investigando y todo, primero al doctor, luego los que están incriminados que son Karla Sofía Gascón y todo el equipo de la clínica que trabaja con el doctor”.