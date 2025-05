YosStop, libre y feliz con su familia, pero confiesa: “Nunca quise ser mamá; la pasé muy mal embarazada”

Amy tiene dos años y Yoss es la primera en presumirla en sus redes sociales, le encanta ver cómo va creciendo y nos compartió que la pequeña es una líder y muy tierna.

Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, es una influencer y youtuber mexicana que ganó popularidad por sus videos de crítica social y entretenimiento en plataformas digitales.

En junio de 2021 fue detenida tras la denuncia de Ainara Suárez, quien la acusó de haber hablado y descrito en uno de sus videos una agresión sexual que sufrió cuando era menor de edad. En el video titulado Patética generación, YosStop hizo comentarios sobre el ataque, lo que llevó a que se le imputaran cargos por pornografía infantil y discriminación. A partir de ahí, YosStop pasó cinco meses en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla. Posteriormente, el delito fue reclasificado de pornografía infantil a discriminación, lo que permitió que continuara su proceso en libertad.

El 10 de enero de 2025, una jueza del Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de México dictaminó el sobreseimiento del caso, extinguiendo la acción penal en su contra.

Esta resolución prohíbe a la Fiscalía capitalina investigar nuevamente los hechos y asegura que Hoffman no tenga antecedentes penales relacionados, marcando el cierre definitivo del proceso, dejando claro para la sociedad que la manera en que se trató el caso, además de exagerado, fue injusto para la youtuber, pues ni siquiera los violadores de la joven tuvieron alguna pena cercana a la influencer. Hoy, la pesadilla quedó atrás y Yoss nos habla de su faceta como mamá de Amy, a quien procreó con su esposo, Gerardo González.

Yoss, ¿siempre quisiste ser mamá?

Nunca quise ser mamá, jamás. Veía a mis amigas que decían: “Ay sí, se me alborota el útero, ay sí, un bebé”, y yo decía: “Mejor perros, está más padre”, pero la vida me llevó por otro camino y hubo un momento que dije: “No sé que es tener hijos, no lo busco, pero si llega a pasar, que pase”, (...) y me embaracé y la realidad es que no lo busqué.

¿Fue sorpresa?

Sí; de hecho, mi esposo, me decía, que no había forma, como él estudió Medicina, pues sabe que no es tan fácil, pero yo me sentía muy intensa emocionalmente, cualquier cosita me enojaba muchísimo o me ponía a llorar o me dolía todo, como si me fuera a bajar.

¿Quién fue a comprar la prueba de embarazo, cómo estuvo?

Él fue, una noche antes como que nos peleamos porque yo le decía, es que cómprame una prueba y él me decía: “No estás embarazada”.

Y cuando vieron el resultado, ¿cómo lo tomaron?

Los dos como muy callados, él lo describe como que fue una cachetada de Dios, porque él estaba superseguro que embarazarnos era imposible. Este bombazo de responsabilidad fue muy fuerte.

Ya que asumen la responsabilidad, ¿te preparaste?

Desde que me enteré que estaba embarazada fue así de yo no sé nada de esto, necesito informarme, tomé cursos y talleres, me empecé a empapar y a informar para no cometer lo que nuestros papás hacían, porque es cierto, nadie te enseña a ser padre, pero sí hay mucha información, es cuestión de que tú la quieras tomar y aprender.

“EL ESTADO DEL EMBARAZO NO ME GUSTÓ”

¿Cómo te fue en el embarazo?

Me la pasé muy mal embarazada. Para mí es de los peores estados en los que he estado, bajé de peso porque no podía comer, me daba asco, todo lo vomitaba. La pasé muy mal, pero, afortunadamente, fue un embarazo sano, no tuve complicaciones, pero no se me antoja volver a sentir ese estado.

¿Y ya cerraste la fábrica?

Mi esposo se va a hacer la vasectomía, habíamos quedado que íbamos a esperarnos dos o tres años, y ya si decidíamos que no íbamos a tener otro bebé, él se la hacía. Entonces ya estamos justo en eso, pero la verdad no me gustaría embarazarme de nuevo, porque de entrada el estado del embarazo no me gustó, también la maternidad te despierta muchos miedos.

¿Piensas hablarle algún día a tu hija de lo que te sucedió?

Claro, le voy a dar toda la información, toda la honestidad, que ella sepa bien qué onda también, y pues buscar una buena escuela, porque obviamente siempre habrá bullying, el tema es cómo lo maneja la escuela, obviamente que mi hija estará informada en su momento.