Yordi Rosado no besó a su padre en años por su alcoholismo: “fue uno de los peores momentos de mi vida”

“Me di cuenta que yo soy muy cariñoso y que no le daba un beso a mi papá”.

En una charla con las conductoras Yolanda Andrade y Montserrat Olivier en su programa ‘Montse&Joe’, Yordi Rosado habló sobre la dura experiencia que fue crecer con un padre alcohólico.

El entrevistador, ahora entrevistado, se sinceró y narró cómo su padre bebió por muchos años, lo que provocó un ambiente familiar tenso, lleno de gritos y discusiones.

Rosado relata que en su interior se fueron gestando emociones como tristeza, enojo y miedo. Y ante los terribles momentos que enfrentaba, decidió salir a trabajar a temprana edad para escapar y evitar conflictos.

“Mi papá tuvo un problema de alcohol muy fuerte por muchos años. Desde que yo tenía como 6, 7 años, y lo perdí mucho tiempo. Como que me refugié mucho con mi mamá y entonces como que me alejé mucho de él”, expresó Rosado.

Y siguió relatando su experiencia, sin embargo, puso atención a que la enfermedad del alcoholismo los había alejado física y emocionalmente, al grado de que no lo saludaba con un beso y a todas las demás personas sí.

“Fíjate, hay una cosa muy chistosa que me pasó, yo me di cuenta que desde que tenía 6, 7, 8 años, hasta como a los 22, 23, yo no saludaba a mi papá de beso porque estaba tan enojado por el alcohol. Estaba tan enojado por esas discusiones diarias, además como yo me molestaba, era el que defendía mi casa, pues terminaba siendo el que tenía el conflicto”, dijo Yordi.

Y añadió cómo logró recuperar la cercanía y darle un beso después de muchos años. “De repente cuando tenia 22, 23, 24, me di cuenta que yo soy muy cariñoso y que no le daba un beso a mi papá y dije ‘está muy cabr*n darle beso a tus tíos, a todo el mundo y no saludar de beso a tu papá, pero como me sentía tan alejado no sabía cómo darle un beso, entonces como ya trabajaba mucho inventé un viaje. Le dije ‘papá, me voy a ir Ciudad Juárez, regreso en 4 días y lo agarré y lo jalé y le di un beso en el cachete como para decirle ‘no, cabr*n, no puede ser que no nos besemos, soy tu hijo’”.

Las conductoras le preguntaron a Yordi cuál había sido la reacción de su padre, a lo que respondió: “se quedó impactado porque llevaba mucho tiempo sin que nos diéramos un beso”.

Sin embargo, eso tampoco fue un detonando de cambio, pues el señor Rosado seguía bebiendo de manera continua.

“Yo lo veía los fines de semana muy arrepentido como cualquier persona que toma mucho. Durante la semana acumula lo del fin de semana, entonces con la cola entre las patas donde no podíamos ni platicar, pero muchos años después de eso tomamos terapia, fuimos a centros de rehabilitación, semana familiar, primer camino, segundo camino, tercer camino, cuarto camino, nos dijimos muchas cosas, lloramos mucho juntos, él se enteró de lo que me había lastimado, yo me enteré que no había sido a propósito, que estaba enfermo y juntos recuperamos mucho tiempo”, dijo Yordi visiblemente conmovido.

Sin embargo, en una entrevista previa junto a Adela Micha, el presentador narró la que cataloga como la peor experiencia de su vida: su padre fue internado en un hospital psiquiátrico.

“Nos dicen, lamentablemente su papá por el alcohol ya tiene un daño cerebral… tiene que ir a un psiquiátrico. Fue el peor momento de mi vida…”, contó Yordi y reveló que en el momento en el que los camilleros fueron por él “ya traían una camisa de fuerza, es lo más doloroso que tú puedes ver, a una persona que amas tanto… lo agarran y lo van a meter a la camioneta y entonces yo me acuerdo de su cara viéndome, diciéndome: ‘mi amor, ayúdame’”, dijo entre llanto.

Yordi cuenta que tras varios meses en el hospital psiquiátrico, su papá salió y pudo recuperar un poco su salud mental. No volvió a beber por unos 10 años y finalmente murió en su cama tras comer su dulce favorito.