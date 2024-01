Yeri Mua le pone una importante condición a Dani Flow para hacer una canción juntos

Dani Flow se envolvió en una nueva polémica, generando una fuerte cancelación por parte de los internautas.

Durante el fin de semana, el cantante de reguetón mexa, se volvió tendencia luego de que se viralizó una entrevista del podcast ‘Charly Galleta’. En esa entrevista, Dani Flow, defendió a Rix, quien hace un tiempo fue declarado culpable por el delito de abuso sexual en contra de la influencer Nath Campos.

Asimismo, el intérprete de “Reguetón Champagne” desacreditó a la influencer quien fue víctima del abuso. Además, lanzó duras críticas contra las mujeres que acuden a las marchas feministas y que causan destrozos.

“Las morras que se agarran del feminismo para su p...ta locura; esas morras necesitan atención”.

Estas palabras causaron indignación en las redes y rápidamente comenzaron una campaña de cancelación contra Dani Flow.

"Dani Flow":

Por críticas a sus comentarios sobre el caso de abuso de Rix hacia la youtuber Nath Campos.pic.twitter.com/XfRniVBVb2 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 7, 2024

Yeri Mua condiciona a Dani Flow para que puedan colaborar juntos

Horas más tarde, internautas también intentaron cancelar a Yeri Mua, conocida como la ‘Bratz jarocha’. ¿El motivo? la relación que tiene con el reguetonero mexicano. Sin embargo, la influencer no tardó en salir a defenderse y a poner límites, pues no le pareció justo que la estuvieran cancelando por el simple hecho de compartir momentos profesionales con Dani Flow.

Yeri Mua pidió que la dejaran de “cancelar” y de atacarla. (X/yerimua)

Yeri Mua también aprovechó para dejar en claro que si Dani Flow no ofrece una disculpa pública por los comentarios que realizó, ella no piensa colaborar con él la tan esperada canción que tenían prevista.

“Aquí lo dejaré claro: ‘Si no veo una disculpa sincera ante las declaraciones en contra de la mujer, no saldrá jamás la canción ni habrá ninguna participación. La pregunta aquí es, ¿por qué me funan a mí?’”, escribió.

Por su parte, Dani Flow realizó un live y habló acerca de la polémica, pero se mantuvo firme en su postura y dijo ser amigo de Rix y que por lo que tiene entendido no es ningún abusador, aunque dijo no estar contra el movimiento feminista, pero sí de quienes se cuelgan de esto para generar destrozos o afectar a los hombres.