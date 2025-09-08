Yeri Mua denuncia amenazas de muerte contra su hermano: “Mi vida no es la única que está en peligro”

La influencer originaria de Veracruz, Yeri Mua, denunció públicamente que su hermano, menor de edad, fue víctima de amenazas de muerte, presuntamente por seguidores del creador de contenido conocido como ‘Lonche de Huevito’.

La también cantante y conocida como ‘Bratz Jarocha’ afirmó que todo sucedió después de que a ella la amenazaron de muerte junto a su familia.

Amenazas de muerte a su familia

A través de sus historias de Instagram, Yeri Mua, habló sobre las amenazas de muerte contra ella y su familia, haciendo énfasis en el caso de su hermano menor y respondiendo al creador de contenidos ‘Lonche de Huevito’, quien se deslindó de las amenazas de sus seguidores.

“Si sigue diciendo ese tipo de cosas en medios públicos y donde sea que lo diga, ponte verg* Yeri. Aquí las leyes (en Estados Unidos) no son un juego y yo soy ciudadano americano. Ponte bien trucha porque a mí no me gustan esas mamadit*s”, afirmó ‘Lonche de Huevito’.

“¿Por qué se le cuestiona a la persona que recibe amenazas de muerte junto con toda su familia, incluyendo a mi hermano que es menor de edad, que por cierto es nacido en Estados Unidos, para el que sigue chingue y chingue con su ciudadanía, cuando las amenazas de muerte hacia un menor de edad americano serían mucho peor vistas ante la corte ‘gringa’?”, expresó Yeri Mua en respuesta a ‘Lonche de Huevito’.

Yeri Mua sigue las recomendaciones de las autoridades

La influencer aclaró que está oculta tras seguir las indicaciones oficiales para proteger su integridad y explicó que no busca aprovecharse de la situación.

“Claramente, si emito denuncia no precisamente sería en la fiscalía de Baja California, sino en la que considere mi equipo legal. ¿Cuál sería mi necesidad de hacer marketing bajo una situación tan delicada?”, afirmó Yeri Mua.

“Mi vida no es la única en peligro”

Yeri Mua declaró que también hay otros creadores de contenido víctimas de amenazas, por ello, levantó la voz para que se animen a denunciar.

“No soy la única que ha recibido amenazas, otros creadores también, y espero que también se animen a denunciar, porque no está bien que nadie le ponga un alto a todo esto”, aseveró.

Al mismo tiempo, dijo que quienes buscaban atacarla intentaban usar su pasado como recurso para dañarla. “Quieren usar mi pasado para perjudicarme, como si a mí eso me importara. Mi vida no es la única que está en peligro y hay una persona que sigue y aparentemente seguirá alimentando este tipo de comportamientos”, dijo.

La ‘Bratz Jarocha’ finalizó solicitando a sus seguidores que le ayuden a difundir lo que le está pasando, pues asegura que su único deseo es retomar su vida laboral con tranquilidad.

“Ya lo mínimo que quiero es que me dejen trabajar en paz, porque hasta eso me quieren chingar y no me voy a dejar”.

