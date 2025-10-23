Suscríbete
Luto en La Voz: Joan Alarcón murió tras esperar en una “camilla oxidada” y diagnóstico erróneo

Descanse en paz.

October 23, 2025 • 
MrPepe Rivero
Luto en La Voz: Joan Sebastián Alarcón murió en una “camilla oxidada” tras diagnóstico erróneo

El luto llegó a la industria musical en Colombia, pues se confirmó la muerte de Joan Alarcón, quien había denunciado que recibió un mal diagnóstico y no tuvo la atención requerida.

El cantante había sido diagnosticado con cáncer en el riñón, sin embargo, denunció en redes sociales que había sido diagnosticado con cálculos renales, cuando en realidad tenía cáncer renal y metástasis.

“Confundieron cáncer renal y metástasis con cálculos renales”. Joan Sebastián Alarcón dijo que quienes lo atendieron eran unos “asesinos” y que llevaba 18 horas esperando en Urgencias para ser atendido.

Joan Alarcón fue parte de la primera temporada de La Voz Colombia, y fue parte del equipo de Ricardo Montaner.

“Tirado en una camilla oxidada desde las 5:00 hasta las 22:35 , sin revisión ni tratamiento del dolor y sin cuidados paliativos, gritando y retorciéndose del dolor. Si algo ocurre en los próximos días dentro o fuera de esta institución, hago responsable a la Clínica Portoazul y a todo su personal médico administrativo”, publicó Joan el pasado 13 de octubre.

Al reflexionar lo que le sucedió, compartió: “Maestro Cáncer: No voy a negar que te tuve miedo y que por ti muchas noches no dormí, que me tuviste al borde del abismo y que casi me ganas... Hoy sigo aprendiendo. Aprendiendo que soy más fuerte de lo que creía que era, que puedo contigo y con más ; aprendí a ver la vida de otra forma y a disfrutarme cada segundo de mi vida, a agradecer por respirar y por estar aquí, ahora, en este momento! Gracias por sacudirme y darme tantas lecciones... Pero ya te quiero FUERA de mi!”, decía parte del mensaje.

“Estamos dispuestos a entregar toda la información necesaria para esclarecer los hechos, guiados por principios éticos, de respeto, confidencialidad y responsabilidad”, se lee en sus redes.

“Ayúdenme a etiquetar a las personas que puedas ayudarnos con este proceso para que de una vez por todas se les acabe el circo de estar queriendo hacer lo que se les dé la gana, con negligencia”, dice el post.

Descanse en paz.

