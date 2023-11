Wendy Guevara salió a la calle con este nuevo look y las redes no la perdonaron

¿Ya se cansó Wendy de la fama? Comenzaron a preguntarse varias personas que vieron una transmisión en vivo de la influencer en donde narró el accidente de tráfico que había causado luciendo, al parecer, una peluca, lo que desató toda clase de rumores.

WENDY GUEVARA APARECE CON... ¿UNA PELUCA ROJA?

Fue a través de un video en vivo publicado en su canal oficial de YouTube que Wendy Guevara le contó a sus seguidores que un seguidor intentó grabarla mientras conducía, lo que ocasionó que se estrellara contra otro auto. Incluso, aprovechó para narrar que en el puerto sinaloense era común que varias personas se detuvieran para pedirle fotos y videos.

“Íbamos en el malecón de Mazatlán y la gente me grababa en la calle. Íbamos a vuelta de rueda y yo: ‘Adiós, adiós’, y un señor por seguirme grabando, se voltea y que le tumba la defensa al de adelante y ya se bajaron a alegar y yo me seguí”, se le oye decir a la influencer.

Más allá del incidente vial, lo que realmente se viralizó fue el hecho de que Wendy aparece en la grabación luciendo una cabellera roja, por lo que se comenzó a comentar que la influencer , cansada de la fama, ya optó por salir con pelucas a la calle en un intento de no ser reconocida.

¿REALMENTE ES UNA PELUCA LO QUE USA WENDY GUEVARA?

El cabello rojo de Wendy Guevara no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes de inmediato comentaron este detalle en el video original, llegándola incluso a criticar por su presunta falta de humildad:

“Antes eras sencilla”, “Tan rápido y ya te cansaste de la fama”, “Antes te encantaba que te saludaran en la calle”, “Ni creas que con esa peluca vieja vas a despistarnos”, son algunos de los comentarios que puedes leer.