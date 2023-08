Wendy Guevara revela que necesita ayuda psicológica

No todo ha sido color de rosa. La infuencer y ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México reveló que ha tenido que afrontar severos momentos emocionales tras culminarse el reality show.

Tras permanecer durante diez semanas encerradas en una casa con otras celebridades y ser la triunfadora del reality show más visto de la televisión mexicana, la chica trans se ha enfrentando a una realidad a la cual no estaba preparada por lo que decidió ir con un psicólogo.

“Voy a empezar a ir con un psicólogo porque imaginate estar diez semanas encerrada con puros locos, los amo, pero es la verdad. La verdad es que me acostumbré a todos ellos y los extraño pero esta es la vida real y tengo que trabajar porque si no, no como”, comentó Wendy Guevara en entrevista con Televisa Espectáculos.

La influencer quien ganó cuatro millones de pesos al triunfar en LCLFM confesó que para ella fue un impacto muy grande asimilar todo el éxito que tuvo dentro del reality show. “Quería correr como loca, pero ahorita gracias a Dios, todo va tranquilo”, dijo a las cámaras de Televisa.

EXCLUSIVA!! Wendy Guevara confiesa que ha tenido momentos difíciles al salir de "La casa de los famosos, México" y enfrentase con su nueva realidad, al punto de buscar ayuda psicológica. 😱👍👌 @WendyGuevaraSoy #ayuda #fama #lacasadelosfamosos pic.twitter.com/njISQqrKYC — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) August 24, 2023

Finalmente Wendy le envió un contundente mensaje a todas las personas que pretenden darle ordenes.

“Hay gente que quiere mandarme, decirme qué hagas o qué no hagas; con quién te juntes y con quién no. Yo creo que eso está mal, porque ni nosotros somos dueños de nuestra vida, solo el Dios, pero les mando bendiciones”, comentó.