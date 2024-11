Wendy Guevara reaccionó a las ofensas de Alfredo Adame con una inesperada petición: ‘Ya está grande’

Alfredo Adame protagonizó una fuerte polémica el pasado 19 de noviembre, cuando en el marco del Día Internacional del Hombre, se dispuso a felicitar a Wendy Guevara. Este mensaje causó indignación entre los fanáticos de la protagonista de “Perdida pero famosa”, sobre todo porque anteriormente ya se había mofado de su identidad de género con crueles burlas sobre su aspecto físico.

No obstante, estas palabras no son algo que le quite el sueño a la empresaria, pues desde su perspectiva, no tiene sentido responder estos ataques, en especial porque piensa que ya es muy mayor para enfrascarse en una pelea.

Wendy Guevara ignoró las críticas de Alfredo Adame y se burló de su edad

A través de una de sus ya populares “transmisiones” en redes sociales, Wendy Guevara abordó brevemente la controvertida enemistad que sostiene con Alfredo Adame. Y es que aunque suele evitar problemas, el actor mexicano le ha dejado claro más de una vez que no es una persona de su agrado, burlándose de su aspecto físico y descalificando su identidad de género.

“Yo nunca he dicho que soy mujer. Además, ya está grande y uno tiene que tenerle respeto”, dijo divertida la influencer, reiterando que considera que no puede ponerse a pelear con una persona de 66 años.

Asimismo, Wendy invitó a sus fanáticos a ignorar las palabras de Adame, burlándose de que su comportamiento podría ser una consecuencia natural de su “edad avanzada”. “No anden peleándose con señores, a esa edad empiezan a ser como niños, quieren llamar la atención”, dijo.

Wendy Guevara se burló de la edad de Alfredo Adame y aseguró que no piensa pelear con él Instagram

¿Alfredo Adame insulta a Wendy Guevara para reprimirse? Esto piensa la influencer

Otro cuestionamiento que la comediante recibió en este ‘live’ apuntó a la posibilidad de que el desdén con el que Adame habla de la comunidad LGBTIQ+ sea una forma de ocultar sus “preferencias”, un tema en el que ella prefirió no profundizar para evitar que el conflicto se hiciera más grande.

“Todo puede pasar, hay muchos casos parecidos. Al final de cuentas, terminan siendo de la comunidad, que no tiene nada de malo. Pero uno no es nadie para sacar a nadie del clóset ni andar diciendo: “es que yo vi esto o tal”, finalizó la simpática integrante del clan de “las perdidas”.