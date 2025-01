Wendy Guevara filtró un defecto de su vestido y se comparó con un electricista: '¡Qué vergüenza!’

Recién salido de la edición, el grupo musical Los Ángeles Azules estrenó oficialmente el video de la canción ‘Yo me lo busqué’ junto a Thalía; sin embargo, en un desopilante video en redes sociales, quien apareció junto a los músicos no fue la cantante, sino Wendy Guevara, y lo que pasó después dejó a todos quietos.

En un divertido sketch, Wendy Guevara tomó el puesto de Thalía y participó de la rueda de prensa en la que Los Ángeles Azules presentaban y promocionaban la canción. Para hacerlo más realista, la influencer llevó un vestido rojo con guantes, muy similar al que Thalía usa en el video musical.

Wendy Guevara elogió el trabajo de Los Ángeles Azules

En el marco de los festejos de los 45 años de carrera musical, Los Ángeles Azules invitaron a Thalía para hacer la canción ‘Yo me lo busqué’, pero quien salió en la rueda de prensa fue Wendy Guevara.

‘La verdad es que la escuché y dije: “¡Wow!” Lo que ustedes hacen siempre es espectacular y lo mismo Thalía’, dijo la influencer y figura de la TV. ‘Imagínense tener a estas personalidades de la música juntas, pues yo estoy muy feliz. Porque para fiestas, posadas y pachangas, la música de Los Ángeles Azules’.

Wendy Guevara como Thalía Instagram

La revelación de Wendy Guevara y un electricista dando vueltas

Una periodista en la presentación le consultó a Wendy Guevara si, en caso de que Thalía no pudiera estar con Los Ángeles Azules en Vive Latino 2025, ella iba a tomar de nuevo su rol e iba a cantar con la banda musical.

‘¡Ay, es que esto es de broma!’. Seguido de esto, dijo: ‘Mirá, tengo mojado mi pecho, parezco albañil’, y sonrió. Luego agregó: ‘Les quiero decir algo, tan buena onda soy con Thalía, que le dije que le iba a hacer el paro y me viene corriendo como la loca Inés y miren, no me pudieron recortar bien los guantes de mi vestido y traigo como un guante de electricista. ¡Qué vergüenza! Pero no importa porque la vida es corta’, cerró Wendy Guevara e invitó a todos a bailar y gozar.