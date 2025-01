Niurka Marcos liquidó a Alicia Machado en una letal respuesta: ‘Esa estúpida no es tan importante’

Niurka Marcos dejó por el piso a la ex Miss Universo venezolana, Alicia Machado. La vedette y cantante cubana respondió en sus Instagram, con un tono muy fuerte, sobre las consecuencias que dejó la participación de la reina al hablar en Telemundo sobre ‘La Casa de los Famosos All-Stars’.

¿Qué pasó ahora con Alicia Machado y Niurka Marcos?, la reina había estado en el programa ‘Pica y se extiende’ de Telemundo para armar, de forma dinámica, el equipo de los famosos que ella consideraría para entrar a ‘LCDF5’, al llegar a la foto de Niurka Marcos, la venezolana dijo: ‘Yo a esta señora la verdad no, qué pena. Creo que la comunidad cubana en Estados Unidos ya no merece un representante así’, esto generó la reacción de Niurka Marcos, pero la polémica recién empezaba.

Niurka daba lo mejor en el cuadrilátero Instagram @niurka.oficial

Niurka Marcos asegura que no le respondió a Alicia Machado

Tras haber salido a hablar en su Instagram, varios medios hicieron alusión a los dichos de Alicia Machado y tomaron como respuesta lo publicado por Niurka Marcos; sin embargo, todo indicaría que ahora, la vedette no se hace cargo de las interpretaciones de los portales.

‘Yo no me dirigí a ella. No me importa lo que la señora diga, yo le contesté a mis…. Lo que me preguntan, a ellos les contesto todo.Yo hablé en tercera persona. Esa per*, yo no dije, tú eres una per*.La ignoro’, dijo la famosa cubana.

Niurka Marcos dice que Alicia Machado es una ‘Estúpida’

Siguiendo con su descargo letal, la vedette y cantante cubana, rompió el filtro y arremetió sin freno contra su archienemiga, Alicia Machado. ‘Qué esa estúpida no se crea tan importante. Los programas de televisión que le dan carnita a los buitres para que se llenen’.

‘Ella me menciona y se… Porque al final del camino ella no representa a nadie. Ellos van delante, yo voy detrás. Esa per** no es más que un ventrílocuo. Le meten la mano en el cu** y le dicen qué decir porque no piensa. Ella no genera información en el cerebro, nada más po**’, fueron algunas de las fuertes declaraciones de Niurka Marcos contra Alicia Machado.