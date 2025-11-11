Vocalista de Café Tacvba sigue sin pagar la pensión alimenticia de la sobrina nieta de Ofelia Medina

“La niña está cobijada por toda nuestra familia y él es el que se la pierde”.

La noche de ayer se llevó a cabo la entrega de medallas que otorga la Asociación Nacional de Actores (ANDA), por 25 y 50 años de trayectoria ininterrumpida, como es el caso de la primera actriz, de origen yucateco, Ofelia Medina.

Al interior del Teatro Jorge Negrete se reconoció la carrera de Medina, quien abarca el teatro, cine y televisión.

“Hoy –dijo la actriz– también reflexioné y realmente no me pesan los años de trayectoria; tengo las mismas ganas de salir al escenario que cuando tenía 17. Es increíble, pero sí. Esto lo atribuyo a que para mí el escenario no es lo único en mi vida, el trabajo social, ir de uno al otro, es lo que hace que siempre sea fresco y diferente, porque veo a mis compañeros o compañeras que únicamente están dedicados a esto… y andan con el pensamiento de si me dieron o no el papel, o si ya gané más o menos… y sufren.

“Y, en mi caso, tengo como un premio el estar en el escenario, es un privilegio como el que tengo de ver la vida que llevan nuestros pueblos originarios, sobre todo la gente que está organizada y en lucha”, expresó conmovida doña Ofelia.

Y entre las diversas actividades que realiza, aprovechó los micrófonos para retomar un tema familiar: la pensión alimenticia de su sobrina nieta, fruto de la relación de su sobrina Andrea Medina y el vocalista de ‘Café Tacvba’, Rubén Albarrán, llamada ‘Cosma’.

A finales de 2023, Andrea y Rubén terminaron su relación luego de que él le pidiera mantener en secreto su matrimonio.

Desde entonces, doña Ofelia Medina ha revelado detalles de la relación que no prosperó y por la que se mantienen en una disputa, particularmente por la manutención de su hija.

“Él es una figura tan conocida, un rockstar y Andrea es una mujer que no le interesa para nada el mostrarse, pero ahora están separados hace un buen tiempo y tengo entendido que con dificultades”, comentó.

De acuerdo con Ofelia, Rubén no ha apoyado a su sobrina, desde el nacimiento, con los gastos que tener una hija conlleva; “no es que la ayude, es que no cumple con sus obligaciones”.

Tras obtener la medalla a su trayectoria por la ANDA, y tras dos años de peleas, doña Ofelia Medina se refirió de nuevo al tema de la paternidad del vocalista de ‘Café Tacvba’.

“Estoy segura que Rubén va a recapacitar, pero esperemos que nos oiga y siente cabeza, y ya empiece a actuar como Dios manda. La niña está cobijada por toda nuestra familia y él es el que se la pierde”.

Y finalizó expresando que no hay contacto entre el cantante y su hija. “No lo hay porque él lo quiere así”.

