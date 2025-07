Ofelia Medina se despide de MasterChef Celebrity con lágrimas, gratitud y una nueva visión de la juventud

La noche de su eliminación en MasterChef Celebrity México fue una de las más emotivas de la temporada. Ofelia Medina, la gran dama del cine y el teatro mexicano, dejó la cocina más famosa del país entre lágrimas, aplausos y reflexiones que han conmovido a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de Frida, naturaleza viva compartió un mensaje lleno de sensibilidad:



“Ay, qué bonito es llorar”. Ofelia Medina

“Sí, todos lloramos anoche y se siente muy bonito llorar de amor, llorar porque uno tiene corazón... Me renueva el ánimo, me da ganas de seguir viviendo y luchando y haciendo cosas bellas para ofrecerlas”, expresó con la pasión que la caracteriza.

Pero su despedida no solo fue emotiva, también reveladora. En un video de TikTok que circula en redes, Ofelia lanzó un mensaje poderoso:

“Se me quitaron muchos prejuicios. Admiro mucho a mis compañeros influencers. Hay que romper la idea de que los jóvenes son superficiales o que no tienen sensibilidad. Todo es cuestión de estimular y ver la belleza de lo directo”.

Esta declaración ha sido aplaudida por internautas y colegas, quienes ven en Medina una figura que, lejos de aferrarse al pasado, se abre con generosidad al presente.

“Me siento muy honrada, muy feliz y muy agradecida”. Ofelia Medina

Medina también reveló que su salida no fue por falta de talento culinario, sino por una combinación de presión, cansancio y lo demandante que fue el reto final: “Hubo tensión, sí, pero también mucho amor. Yo no me fui por una injusticia, me fui en paz”, compartió.

Con su salida, se definieron los finalistas de esta edición: Ferka, Harold Azuara, Jawy Méndez y Natália Subtil, quienes competirán por el codiciado título de MasterChef Celebrity 2025. Sin embargo, para muchos fans, el verdadero espíritu del programa se encarnó en la entrega y honestidad de Ofelia.

Con más de cinco décadas de carrera, Ofelia Medina volvió a conquistar al público, no desde un escenario, sino desde la cocina y el corazón. Su paso por MasterChef Celebrity no solo demostró que la sensibilidad no tiene edad, también que el arte de vivir se renueva cuando se rompen prejuicios y se abre el alma. Porque como ella misma dijo: “Lloramos porque tenemos corazón… y eso es algo muy bonito”.