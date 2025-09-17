Viuda del vocalista de ‘Coda’ es amenazada de muerte por la herencia: “juro que no la vas a contar”

“Ahora resulta que peleas la herencia, pero hay que hacerte un ADN para ver si de verdad tuviste hijos con él”.

La viuda de Xava Drago, vocalista de ‘Coda’, denunció públicamente que ha sido objeto de amenazas de muerte mientras se resuelve el destino de los bienes del músico.

Las revelaciones de Ela Cortez han sumado una nueva dimensión al conflicto familiar que surgió tras la muerte del cantante, lo que ha generado preocupación entre sus familiares y seguidores.

La muerte de Xava, cuyo nombre real era Salvador Aguilar Hurtado, el 21 de agosto de 2025, marcó el inicio de una serie de tensiones en su entorno más cercano. El artista, que murió a los 56 años tras luchar contra un cáncer de estómago diagnosticado en 2024, dejó instrucciones para que sus hijas quedaran protegidas, según Corez.

Sin embargo, Ela indicó que algunos familiares han tomado decisiones sobre ciertos bienes sin que el testamento sea abierto. Esta situación se agravó cuando la viuda del cantante, madre de la segunda hija de Salvador, expusiera mensajes amenazantes provenientes de un supuesto usuario identificado como Jorge Santiago.

“Hazte un ADN para ver si de verdad tuviste hijos con él. No se te ocurra ir a un evento para nuestro Xava porque, donde te veamos, juro que no la vas a contar”, se lee la amenaza para Ela Cortez.

En otro fragmento del mensaje, le advierte: “Sólo te diré algo, tengo fotos y unos videos que alguien contigo hicieron, así que mejor aléjate de tus m*madas porque en una de esas, así como te haces la sufrida… así te voy a quemar, porque no te vas a salir con la tuya. Ahora resulta que peleas la herencia, pero hay que hacerte un ADN para ver si de verdad tuviste hijos con él”, sentenció.

Ante las amenazas de muerte de las que ha sido objeto, Cortez informó que ya emprendió acciones legales. “He recibido este mensaje con amenazas, lo dejo aquí como antecedente de cualquier cosa. Obviamente todo esto irá dentro de lo legal”, expuso.

La esposa del vocalista de ‘Aún’ añadió que la disputa por la herencia no se limita a cuestiones económicas, sino que también involucra el apoyo que Xava requirió durante su enfermedad.

“Todos se preguntarán por qué en tan poco tiempo con problemas así… Esto es tan sólo mi defensa de cosas que han sucedido y que sabrán en su debido momento”, dijo Ela.

La pelea de Xava contra el cáncer fue seguida de cerca por sus seguidores. Tras ser diagnosticado en 2024, el músico respondió de forma positiva a la cirugía, la quimioterapia y la radiación. Sin embargo, en abril de 2025 sufrió una recaída que lo llevó al hospital, lo que motivó la organización de colectas.

A inicios de agosto, Salvador comunicó que los médicos ya no podían frenar el avance de la enfermedad, lo que marcó el desenlace.

