Violeta Isfel expuso a Adrián Marcelo por malos tratos: ‘Me hizo sentir incómoda’

Violeta Isfel rompió el silencio y reveló los malos tratos que recibió de Adrián Marcelo cuando fue invitada a uno de sus programas, dejando a sus seguidores impactados por lo ocurrido.

La actriz de “Atrévete a soñar” (2009) aseguró que durante su encuentro con el conductor y youtuber se sintió “incómoda” debido a su comportamiento. ¿Qué fue lo que pasó?

¿Qué dijo Violeta Isfel sobre Adrián Marcelo?

Frente a los medios de comunicación, Violeta Isfel defendió la obra “La Señora Presidenta” de los rumores de que pasaba por una mala racha, y allí salió la anécdota con Adrián Marcelo . “Yo nunca consumí su contenido, no es una figura pública que yo consuma”, dijo.

La famosa actriz de telenovelas agregó: “Yo conocía a Adrián Marcelo porque una vez fui al programa, que me trataron terrible, estuvo muy raro, fue muy incómodo ir, la verdad, para qué te miento (...) Me sentí muy incómoda y no estuvo padre en la entrevista”.

Violeta Isfel confesó que supo de Adrián Marcelo por “La Casa de los Famosos”. Instagram adrianmarcelo10

Finalmente, dijo tajantemente que si él dice o no dice algo, “ella no está enterada”.

Así pues, Violeta confirmó que “La Señora Presidenta” se tomó una pausa de solo unas semanas, pero regresa recargada. Mientras tanto, la actriz participa en “Lagunilla, mi barrio”.

No es la primera vez que famosos se expresan de esta manera sobre el comportamiento de Adrián Marcelo, quien generó polémica en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, donde decidió salir por su propia cuenta.

¿Qué ha pasado con Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo sigue trabajando en su canal de YouTube con entrevistas callejeras en “Radar”, y también colabora en el podcast “Hermanos de leche”, junto a “La Mole”, quienes además tienen agendada una fecha de presentación en el Teatro Metropólitan el 14 de marzo de 2025.