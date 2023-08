Vicente Fernández, más vivo que nunca con nuevo disco: cómo se llama, canciones y dónde escuchar

Vicente Fernández falleció en diciembre del 2021, dejando un gran hueco en la música mexicana; sin embargo, su legado continúa casi dos años después de su deceso, y la prueba es un nuevo disco del cantante que fue presentado hace unos días.

Pese a que Vicente Fernández ya se había retirado de los escenarios varios años antes de morir, y vivía tranquilamente en su rancho “Los Tres Potrillos” rodeado de su familia y el cariño de sus fans, nunca dejó de trabajar: antes de su partida dejó grabados 200 temas musicales como muestra de su inagotable talento.

Ahora, 20 de esas canciones fueron cuidadosamente seleccionadas para formar parte de un álbum póstumo de Vicente Fernández que fue presentado en conferencia de prensa el pasado 9 de agosto, ¿quieres conocer más sobre su nuevo disco? Aquí en TVyNovelas te decimos cómo se llama, qué canciones tiene y dónde lo puedes escuchar.

VICENTE FERNÁNDEZ HONRA A GRANDES COMPOSITORES DE MÉXICO EN NUEVO ÁLBUM PÓSTUMO

“Vicente Fernández Le Canta A Los Grandes Compositores de México” es el nombre del más reciente álbum del “ Charro de Huentitán ”, el cual fue anunciado por la familia del cantante hace unos días y contiene grabaciones inéditas realizadas por el artista mexicano.

“El día que me retiré del Estadio Azteca, les dije que me retiraría de los escenarios. Pero seguiré grabando mis videos y cantando en mi compañía para que ustedes no me dejaran de querer y no me olvidaran”, se escucha decir a Vicente Fernández en un mensaje que dejó grabado para sus fans cuando se retiró.

CANCIONES DEL NUEVO ÁLBUM DE VICENTE FERNÁNDEZ

“Vicente Fernández Le Canta A Los Grandes Compositores de México” consta de 20 piezas musicales cuidadosamente seleccionadas, aquí la lista:

“La Media Vuelta”, de José Alfredo Jiménez

"Échame a Mí la Culpa”, de José Ángel Espinosa “Ferrusquilla”

“Tú, Sólo Tú", de Felipe Valdez Leal

“Qué de Raro Tiene”, de Martín Urieta

“Nunca, Nunca, Nunca”, Ignacio Fernández Esperón

“Por Si No Te Vuelvo a Ver”, de María Grever

“La Muerte de un Gallero”, de Tomás Méndez

“Parece Que Fue Ayer”, de Armando Manzanero

“De Qué Manera Te Olvido”, de Federico Méndez

“A la Orilla de un Palmar”, de Manuel M. Ponce

“La Diferencia”, de Juan Gabriel

“Te Parto el Alma”, de Cuco Sánchez

“Amor de los Dos”, de Gilberto Parra

“Un Millón de Primaveras”, de Joan Sebastian

“Un Viejo Amor”, de Alfonso Esparza Oteo

“Aunque Tengas Razón”, de Consuelo Velázquez

“Señora de Tal”, de Roberto Cantoral

“Sabrá Dios”, de Álvaro Carrillo

“Golondrina Aventurera”, de Víctor Cordero

“Aquel Amor”, de Agustín Lara

¿DÓNDE ESCUCHAR EL NUEVO DISCO DE VICENTE FERNÁNDEZ?