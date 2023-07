“Todos sabíamos": Julia Palma confirma que Vicente boicoteaba a otros cantantes

Un nuevo testimonio suma a la información sobre la presunta censura que Vicente Fernández ejercía sobre cualquiera a quien consideraba una competencia directa, y la cantante Julia Palma lo acusa de gastar mucho dinero para boicotear carreras de otros.

Hace unos días, el productor Reynaldo López destapó la cloaca a través de sus redes sociales comentando, entre otras cosas, que “Vicente Fernández controlaba a quienes podían cantar en un palenque, y si un empresario pretendía contratar a otro cantante vernáculo, él lo amenazaba con cancelar su presentación; igual hacía en la radio y en la prensa. Si la música ranchera casi se acabó en México, fue gracias a él”.

Así que ahora, ante la prensa, Julia Palma aseguró: “Es algo que todo mundo sabíamos, sobre todo los cantantes de ranchero. Yo vi a uno de ellos llorar amargamente. Son varios.... Juan Valentín, Valente Pastor, Gerardo Reyes, él fue quien recomendó a Vicente Fernández en la CBS. Esto muy poca gente lo sabe”.

“Gerardo Reyes recomendó a Vicente Fernández, en ese entonces era CBS. Nunca fue agradecido Vicente con Gerardo. No eran todas las estaciones, había estaciones de radio donde sí tocaban a los hombres que cantan música ranchera. Pero muchos no. Una canción para que pueda ser éxito en una estación de radio, tiene que tocarse por lo menos de 5 a 7 veces. Si se toca una vez nada más es presencia, pero no se hace éxito”.

Y es que sostiene: “Vicente pagaba para que no se tocaran las canciones de otros. Es lo que se sabe, así es, pagaba, invertía cantidades muy fuerte. Me atrevo a decirlo porque esto es algo muy sabido dentro del medio”.

Lo dicho por Julia Palma se une a lo que esta semana nos confirmó Juan Valentín, quien reconoce que el Charro sí bloqueó su trayectoria de intérprete vernáculo. En algún momento se supo que en muchos lugares no podía presentarse porque Vicente Fernández no lo permitía.

¿Es cierto que por Vicente Fernández le cerraban muchas puertas?

No pretendo hacer leña del árbol caído, porque ya no está con nosotros, pero siempre hubo rumores de que él hacía todo para que muchos no tuviéramos trabajo.



¿Qué era lo que sucedía?

No se tocaba mi música en México, no podía entrar a ningún palenque, lo mismo estar en programas de televisión, muy pocas veces aparecí. Gané un concurso en el programa de Raúl Velasco, estuve con Verónica Castro y ya, y a pesar de que mis canciones tenían gran éxito, a mí no me llamaban.

Entonces, ¿qué hacía?

Me iba a los pueblos, a las estaciones de radio más alejadas para que me pudieran tocar. Fue muy difícil, a pesar de que siempre reconocían mi talento para cantar, ya tengo 55 años de carrera. Mi voz es un estilo muy diferente, pero aun así estuve fuera de todos los escenarios, de todos los medios de comunicación.