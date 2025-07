Verónica Castro habla de su regreso a la actuación: “No tengo la edad ni la energía”

Verónica Castro ha cerrado definitivamente la puerta a cualquier posibilidad de regresar a la actuación. La icónica actriz mexicana, reconocida por éxitos como Los ricos también lloran y Rosa salvaje, dejó claro en recientes declaraciones que ya no tiene la edad ni la energía para volver a los foros, aunque guarda un enorme cariño por su trayectoria artística.

“Yo creo que no tengo la edad ni la energía para salir adelante y volverlo a trabajar, no quiero decir mentiras”, expresó Verónica en entrevista reciente. “Fue un sueño precioso, que lo viví, lo gocé… y yo creo que no regresaría”.

Verónica Castro: un retiro en plenitud

La protagonista de telenovelas inolvidables señaló que retirarse en plenitud es una decisión consciente, pues quiere preservar la imagen con la que el público la recuerda. “Sería incorrecto de mi parte regresar a hacer algo que no estuviera bien o hacer las mismas cosas para repetir, ni para un refrito mal hecho”, afirmó.

“Sería un error volver” Verónica Castro

Además, compartió su visión sobre los cambios generacionales en la televisión mexicana: “Había muchos artistas que trabajaban en vivo… fue un cambio generacional muy importante. No puedo decir que hay mejores o peores artistas… las nuevas generaciones llenan estadios”, reflexionó.

Aunque afirma que extraña su carrera, lo vive más como un recuerdo bonito que como una necesidad de volver: “Extraño todo, me gusta todo, disfruté todo, pero extrañarlo, así como un recuerdo… no te puedo decir que lo sufro, son como añoranzas”.

Décadas de trayectoria

Su amor por la actuación comenzó desde muy joven. Recordó sus inicios en la radio con Paco Malgesto en ¡Buenas tardes, buena suerte! y su debut cinematográfico con La Mesera a finales de los años 60, tras haberse formado con la disciplina de la Escuela de Andrés Soler. “No me sentía con nervios para la actuación… quizá nervios por conocer el trabajo en sí del cine, porque ya había trabajado en televisión, pero cine no”, rememoró con cariño.

Actualmente, Verónica Castro será homenajeada en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato y por la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión, un reconocimiento que le emociona profundamente. “No es que te deban, pero siempre es muy bonito un reconocimiento… a lo mejor ya nadie se acuerda; hay muchas figuras y de repente se acuerdan de ti y más emocionada todavía”.