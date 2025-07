Jorge Ortiz de Pinedo recuerda Dr. Cándido Pérez y su huella en la TV con tantos programas de comedia

Una de las voces autorizadas para hablar de comedia en los años 80 es indudablemente Jorge Ortiz de Pinedo, quien desde aquella época sumo grandes éxitos en su carrera que así recuerda...

“Hay programas que marcaron época, creo que fue muy importante que hubiera una barra fantástica, estaba Chespirito, Papá soltero, Cándido Pérez, Anabel, Ensalada de locos y varios más, fue una época gloriosa, había unos ratings bárbaros, yo me acuerdo que Dr. Cándido Pérez era el rey, no le ganaban ni los deportes ni los musicales ni las novelas, era un fenómeno... Y no sólo ese, tuve la oportunidad de participar en grandes programas y todos muy exitosos, desde Criada bien criada, En familia con Chabelo, El rabo verde y los compadres con Pompín tercero, Telemecánica Nacional y luego me metí a producir también Los comediantes, Nadie es perfecto, La casa de la risa, Al ritmo de la noche y Cero en conducta, entre muchos otros, en el que la fórmula es tratar de dar un entretenimiento sencillo, divertido, amable y sobre todo, cuando uno dice, televisión familiar no quiere decir que tenga que ser sosa o boba, es que sea una televisión que pueda ver toda la familia, ahí está el truco”.

Para Jorge Ortiz de Pinedo la forma de ver contenidos de entretenimiento ha cambiado radicalmente y esa es parte fundamental del éxito que se tuvo en los años 80.

“La televisión era el núcleo de la familia mexicana en general, ahí se reunían las familias, en la sala de televisión, ahí desayunaban, comían, cenaban las personas y había una costumbre de ver televisión a determinada hora, estamos hablando de hace 45, 50 años, totalmente diferentes las costumbres, no había toda esta competencia que hay hoy en día que son el internet, los streamings, TikTok, YouTube, entonces la gente veía televisión y era una manera de entretenerse que ahora ha cambiado completamente, yo creo que es difícil compararlo a lo que está pasando hoy en día”.

“LAS COSAS QUE HAN GUSTADO SE TRATAN DE VOLVER A HACER, ALGUNAS CON ÉXITO, OTRAS NO”

Para Jorge Ortiz de Pinedo no es una sorpresa que programas, telenovelas o hasta canciones que fueron grandes éxitos en la época de los 80, se retomen en la actualidad, ya que esto obedece a una práctica a nivel mundial luego del éxito obtenido.

“Eso sucede en el mundo entero, las cosas que han gustado se tratan de volver a hacer, algunas con éxito, otras no funcionan porque también va variando la historia, creo que ahí puede radicar el éxito, en adaptarlas a estos tiempos y quizá es ahí en donde ya no se ve natural, aunque se puede tomar como base para adaptar las historias que es lo que están haciendo con las telenovelas”.

Existe un punto que el cómico ve como medular entre la era de los 80 y la época actual y era sencillamente reunir a la familia, situación que en la actualidad se vive diferente. “Lo difícil de hoy en día es conquistar a la gente, ver cómo le haces para que los jóvenes, los niños dejen de ver su tableta o teléfono y se sienten a ver un programa de televisión, el reto más grande es juntar nuevamente a la familia para ver programas en familia, hay de repente algunos fenómenos que funcionan muy bien, la comedia ahorita creo que tiene un momento muy bueno, hay programas muy divertidos, simpáticos que están gustando muchísimo”.

“‘LOS COMEDIANTES’ NACIÓ DE MI IDEA DE TENER UN PROGRAMA DONDE PUDIERA PRESENTAR A MÁS CÓMICOS”

Ortiz de Pinedo recuerda con nostalgia aquella televisión de la que asegura le quedaron grandes amigos.

“Tuve la fortuna de estar en este medio prácticamente desde que nací, entonces vi desarrollarse a muchos de mis compañeros que participaban en La carabina de Ambrosio, con Héctor Suarez que siempre fue un humor muy característico y justo de ahí nace la idea de Los comediantes, un día platicando con don Emilio Azcárraga Milmo, que me estaba felicitando por el éxito que era Dr. Cándido Pérez, le dije: ‘Oiga, a mí me gustaría tener un programa donde pudiera yo presentar a más cómicos, porque va a llegar un momento en que los que estamos tendremos que decir adiós, Héctor Suarez, Chespirito, ‘El Loco’ Valdés, Alejandro Suárez, Luis de Alba”, y de ahí nació, y vaya que salieron muchos, además con algo que se debe decir y es la censura, que puede llegar a tener la televisión y no la redes, las cuales se comenzaron a hacer con un poco de libertinaje”.

Aunque los años pasen y las formas de hacer televisión sigan cambiando, don Jorge asegura que la risa y hacer reír jamás pasarán de moda. “La risa es el alimento del espíritu, esa es mi frase, con esa frase he vivido, me he dedicado a hacer reír porque me gusta que la gente ría porque la risa encierra mucha verdad, no sólo hay comedia evasiva, hay comedia también que nos va recordando la miseria humana y de alguna manera nos vamos riendo de nosotros mismos, y eso jamás se va a terminar”.