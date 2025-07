Rocío Sánchez Azuara competirá de frente con La Casa de los Famosos México con reality talk show

Es incuestionable el alcance de La Casa de los Famosos México, y en su tercera temporada, se espera que se repita el fenómeno. Es por ello que sorprende que la competencia apueste por un formato nuevo, aunque también incluye celebridades.

Se trata de ‘Tu historia como la mía’, el primer reality talk show mexicano, como lo presume su conductora Rocío Sánchez Azuara.

Su nuevo programa llega a la pantalla de TV Azteca el domingo 3 de agosto a las 8 de la noche. Justamente a esa hora, en ViX, comienza la re-gala, y a las 8:30, la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México.

En entrevista con Ventaneando, Rocío Sánchez Azuara presumió que su primer invitado será Cristian Castro, y de sorpresa, llegó su mamá Verónica Castro.

“Empezamos con Claudio Yarto, pero decidimos que (el estreno) fuera Cristian Castro, pero de sorpresa llegó Verónica Castro y a todos se nos cayeron los calzones porque es una gran estrella y claro que impacta”, contó.

“Él comentó que su abuela veía ‘Cosas de la vida’. Para mí fue una experiencia muy linda y como él, dos o tres artistas más...”, dijo sobre Cristian Castro y lo fácil que fue invitarlo a su nuevo programa. .

“Hablamos de muchas cosas lindas, que ya verán el domingo”, anticipó.

¿Y por qué Rocío Sánchez Azuara ahora entrevista famosos?

“Ni siquiera estaba interesada en entrevistar celebridades y estrellas. La única forma en la que me puedo atrever, es siempre y cuando ellos se atrevan a contar sus vidas desde la sensibilidad humana, porque no me interesa otra cosa. Que le demuestren al público cómo para lograr ser una celebridad, se padece también, se necesita además de nacer estrella, trabajar en ello”.

Entre las celebridades que presentará en su nuevo programa, destacan:

Cristian Castro con Verónica Castro



Claudio Yarto



Fey



Sheyla Tadeo



Emir Pabón



Saúl El Jaguar



Ivonne Montero



Lidia Ávila



Laura Flores

¿Cuáles son los horarios de La Casa de los Famosos México?

De lunes a viernes, por Canal 5, hay galas nocturnas a las 10 de la noche, y hasta las 11:30 de la noche. Los miércoles llega Galilea Montijo para la gala de nominación.

El domingo, a las 8:30, por Las Estrellas, es la gala de eliminación, y termina hasta las 11 de la noche.

En todos los casos, media hora antes, empieza la pre-gala en ViX, conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff. Asimismo, justo cuando terminan las galas, comienza la post-gala, donde hay más detalles.

Durante dos semanas, el acceso a ViX Premium para ver La Casa de los Famosos México es completamente GRATIS. Después tiene un costo de 149 pesos al mes. Esto te da la posibilidad de ver el 24/7 de lo que ocurre en el reality show, además de que puedes votar 10 veces por tu famoso nominado que quieres que permanezca en el concurso.