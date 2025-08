Olivia Collins vs. Priscila Valverde: el origen de la tensión en La Casa de los Famosos México

Durante la primera ronda de nominaciones de La Casa de los Famosos México 2025, surgió un momento incómodo entre Olivia Collins y Priscila Valverde que evidenció el llamado “síndrome del nominado”.

En frenesí tras la nominación, la cocina fue el escenario donde estalló la rivalidad

La tensión se trasladó a la cocina de La Casa de los Famosos México. Olivia Collins explotó cuando Priscila Valverde tomó comida que no era de ella.

Aunque Valverde se disculpó al no saber de quién era, Olivia ya estaba fuera de sí.

¿Quiénes quedaron en la placa esta semana?

Los nominados para la primera semana de La Casa de los Famosos son:

Priscila Valverde

Ninel Conde

Elaine Haro

Adrián Di Monte

Olivia Collins

Mariana Botas es actualmente la líder de la semana y podría salvar a uno de ellos durante la gala del jueves.

Paso a paso: ¿de dónde surgió el conflicto entre Olivia y Priscila?

La escena ocurrió en la cocina, tras la cena. Priscila tomó un chile del platillo que Olivia había dejado, lo que desató la reacción inmediata de la actriz:

Olivia reprochó: “Me dijiste que te lo ibas a comer, cómetelo. No me lo voy a comer, gracias”. Priscila respondió: “Pero ya comí”

El ambiente se tensó; Olivia insistió en que no comería ese chile, y Priscila mantuvo una expresión seria mientras sus compañeras guardaban silencio incómodo.

Priscila optó por retirarse para evitar un conflicto mayor. Mientras tanto, Elaine Haro prefirió mantenerse al margen y dijo que ella no había comido chile y que solo cenaría cereal con leche por la incomodidad del momento

La advertencia a Elaine Haro y la presión post‑nominación

Facundo intervino para mediar y explicó que nominó a Elaine, junto con Aarón Mercury, para proteger a Olivia. La actriz le agradeció, pero aprovechó para lanzar un claro mensaje:

“Yo sé perfectamente quiénes me nominaron, corazón… No se preocupen, me voy a quedar”, dijo señalando a Elaine, quien reaccionó sorprendida ante el tono sarcástico.

Reacciones tras la noche de tensión: ¿aislamiento o estrategia?

Al retirarse al cuarto Día, varios habitantes expresaron sus críticas:

Mariana Botas habló del distanciamiento de Olivia y diferencias generacionales.

Elaine Haro opinó que la actriz no se ha integrado plenamente al grupo.

Según fuentes de “Cuarto Día”, el ambiente se vio afectado por incertidumbre y falta de conexión entre Olivia y sus compañeras del día.

¿Síndrome del nominado o estrategia calculada?

Fans y analistas del reality ya especulan si lo vivido por Collins es resultado del estrés ante la nominación o de una estrategia emocional que refuerza su presencia en pantalla. Por el momento, la actriz se convierte en centro de atención, generando reacciones divididas mientras la competencia apenas comienza.

Mientras tanto, todo el día la conversación ha girado sobre Collins, quien relfexionó y decidió ofrecer una disculpa a Valverde por perder el control.