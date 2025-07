¿A Olivia Collins ya le cayó el “síndrome del nominado”? La actriz lanza indirectas y tiene enfrentamientos

Olivia Collins empieza a sentir la presión en La Casa de los Famosos México.

Al presentir que puede ser una de las que salgan nominadas, la actriz se mostró visiblemente alterada, con cambios de actitud y lanzando indirectas que ya han provocado incomodidad entre sus compañeros, incluyendo un momento tenso en la cocina con Priscila Valverde… ¡por un chile!

En una conversación con Facundo, este se acercó a aclarar que él no votó en su contra, a lo que Olivia respondió con una mirada firme y la frase: “No te preocupes, corazón, yo sé perfectamente quiénes me nominaron… los vi a los ojos”.

Aunque Facundo intentó suavizar la charla asegurando que “en eso basé mis votos, en que no quería que tú quedaras”, Olivia fue tajante: “Gracias, corazón… pero voy a quedar”, lo que dejó claro que no está dispuesta a jugar al modo zen.

Indirectas y tensiones en aumento

La actriz no solo dejó claro su malestar con Facundo, también lanzó frases entre líneas que parecían ir dirigidas a Elaine Haro:

“No se preocupen, voy a quedar”, repitió con firmeza frente a varios en la cocina, mientras su lenguaje corporal delataba frustración.

Pero no todo quedó en palabras: Collins protagonizó su primer desencuentro en la cocina, cuando Priscila Valverde tomó un chile. Según Olivia, ella no había comido: — “¡Ya lo tienes! Pero no me dijiste que te lo ibas a comer, ahora cómetelo”, le reclamó. A lo que Priscila contestó confundida: “Es que ya comí, cómetelo tú…”, mientras Olivia remató con tono sarcástico: “Pues no me lo voy a comer”.

Este episodio alimenta la percepción entre fans de que Olivia estaría entrando en el llamado “síndrome del nominado”, ese estado de paranoia y tensión en el que los participantes empiezan a desconfiar, explotar y lanzar indirectas tras sentir que su lugar en la competencia está amenazado.

¿Reacción natural o estrategia emocional?

Los seguidores del reality ya comentan en redes que Olivia podría estar jugando con la emocionalidad para reforzar su personaje, pero también hay quienes consideran que la presión le está ganando. ¿Será una fase pasajera o la veremos desbordarse más conforme se acerque la eliminación?

Por ahora, lo que es seguro es que La Casa de los Famosos México ya tiene una nueva protagonista de drama, y se llama Olivia Collins.