Universal Music confirma audiencia contra familia Nodal por falsificación de contratos

El notario declaró que no prestó servicios a la familia Nodal ni a sus abogados.

El equipo legal de la disquera Universal Music confirmó que el cantante Christian Nodal, así como sus padres Jesús González y Silvia Nodal, enfrentarán una audiencia inicial por presunta falsificación de contratos.

La denuncia surge en noviembre de 2021, por una demanda civil del cantante y sus padres contra Universal, donde reclamaban la titularidad de sus canciones.

En los documentos que presentaron, la familia Nodal incluyó certificaciones de contratos con los que pretendía reclamar los temas pertenecientes a Universal. Sin embargo, la compañía cuestionó la autenticidad de los documentos y presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Peritos oficiales de la FGR determinaron mediante dictámenes en grafoscopía que las firmas de los 32 contratos exhibidos no corresponden al notario Luis Fernando Ruibal Coker, quien declaró que no prestó servicios a la familia Nodal ni a sus abogados.

“La solicitud de audiencia inicial ya fue radicada, este 22 de septiembre del año en curso, por un JUEZ DE CONTROL FEDERAL adscrito al CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL (Reclusorio Oriente) quien señalará fecha para la celebración de esta, aperturándose la causa penal número: 497/2025. Por lo que el Juez citará a los asesores jurídicos de la disquera Universal Music de nombres Ulrich Richter Morales y Agustín Liñan Salinas para el día que se señale la aludida audiencia, así como la referida familia Nodal y sus abogados defensores”, se puede leer en el documento.

El abogado de la disquera explicó que en la audiencia inicial se citará tanto a los asesores jurídicos de Universal Music como a la familia Nodal y en caso de vinculación a proceso, el juez podría imponer medidas cautelares que van desde la prohibición de salir del país hasta la prisión justificada o la entrega del pasaporte.

El conflicto legal entre Christian Nodal y Universal Music mantiene en vilo a la industria musical, pues, de confirmarse las falsificaciones, podría tener implicaciones legales significativas para la carrera del cantante y su relación con la disquera.