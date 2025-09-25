Suscríbete
Famosos

Universal Music confirma audiencia contra familia Nodal por falsificación de contratos

Continúa la batalla legal por la que el cantante de regional mexicano podría ser sancionado con no salir del país.

September 25, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Christian Nodal

El conflicto legal entre Nodal y Universal mantiene en vilo a la industria musical.

Getty Images

El notario declaró que no prestó servicios a la familia Nodal ni a sus abogados.

El equipo legal de la disquera Universal Music confirmó que el cantante Christian Nodal, así como sus padres Jesús González y Silvia Nodal, enfrentarán una audiencia inicial por presunta falsificación de contratos.

La denuncia surge en noviembre de 2021, por una demanda civil del cantante y sus padres contra Universal, donde reclamaban la titularidad de sus canciones.

En los documentos que presentaron, la familia Nodal incluyó certificaciones de contratos con los que pretendía reclamar los temas pertenecientes a Universal. Sin embargo, la compañía cuestionó la autenticidad de los documentos y presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Peritos oficiales de la FGR determinaron mediante dictámenes en grafoscopía que las firmas de los 32 contratos exhibidos no corresponden al notario Luis Fernando Ruibal Coker, quien declaró que no prestó servicios a la familia Nodal ni a sus abogados.

“La solicitud de audiencia inicial ya fue radicada, este 22 de septiembre del año en curso, por un JUEZ DE CONTROL FEDERAL adscrito al CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL (Reclusorio Oriente) quien señalará fecha para la celebración de esta, aperturándose la causa penal número: 497/2025. Por lo que el Juez citará a los asesores jurídicos de la disquera Universal Music de nombres Ulrich Richter Morales y Agustín Liñan Salinas para el día que se señale la aludida audiencia, así como la referida familia Nodal y sus abogados defensores”, se puede leer en el documento.

El abogado de la disquera explicó que en la audiencia inicial se citará tanto a los asesores jurídicos de Universal Music como a la familia Nodal y en caso de vinculación a proceso, el juez podría imponer medidas cautelares que van desde la prohibición de salir del país hasta la prisión justificada o la entrega del pasaporte.

El conflicto legal entre Christian Nodal y Universal Music mantiene en vilo a la industria musical, pues, de confirmarse las falsificaciones, podría tener implicaciones legales significativas para la carrera del cantante y su relación con la disquera.

CHRISTIAN NODAL
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Alicia-Villarreal.jpg
Famosos
Alicia Villarreal acusada de apropiarse la canción ‘Te quedó grande la yegua’; compositor temía represalias
September 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
lamineyamalnickynicole (1).jpg
Famosos
¿Quién embrujó a Lamine Yamal? Mhoni Vidente “descubre” que perdió el Balón de Oro por una cantante
September 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
mar contreras.jpg
Famosos
Así se transformó Mar Conteras mediante el tratamiento de chocolate: de Operación Triunfo a LCDFM
September 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
alexisdalilahshiky (1).jpg
Famosos
Shiky y Dalilah Polanco se niegan a discutir con Alexis Ayala: “Me da pereza”
September 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
sean diddy combs abuso nueva demanda
Hollywood
‘Diddy’ Combs: Surge nueva demanda de estilista que lo acusa de agresión sexual, violencia y amenazas
Desde septiembre de 2024, el cantante permanece en prisión.
September 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
ultimanominacióncasadelosfamosos (1).jpg
Famosos
Día triunfa en la última nominación: NO hay nuevos finalistas en La Casa de los Famosos México
La repartición de votos fue emocionante gracias a las matemáticas de Shiky
September 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
guana marianaecheverria.jpg
Famosos
¿Hay una maldición en “Me Caigo de Risa”? Mariana Echeverría y Guana salieron funados de LCDFM
Al ser eliminados, ambos se enfrentaron con el “hate” en redes sociales
September 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
shakira pelea (1).jpg
Viral
Tres mujeres se agarran del chongo: pelean en la fila del concierto de Shakira
La concierto de este 24 de septiembre de la cantante colombiana en el estadio Luis “Pirata” Fuente provocó gran exaltación
September 24, 2025
 · 
Alejandro Flores