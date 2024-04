Una mujer fue exhibida reclamándole a sus vecinas por “tratar de quitarle a su marido” y se hizo viral

Gracias a la inmediatez de redes sociales, cada vez es más frecuente que se viralicen imágenes de sucesos insólitos o extravagantes, como llegan a serlo las peleas y discusiones clandestinas. Es así que los últimos días se volvió famsoso un video en el que se puede ver a una mujer notablemente molesta, quien presuntamente reclama a otras personas por intentar “robarse a su esposo”.

Mujer es captada amenazando a sus vecinas por “meterse con su hombre”

En un clip publicado a través de TikTok, cuya duración no excede los dos minutos, una mujer se viralizó luego de que fuera grabada presuntamente amenazando a una de sus vecinas. Sobre las razones que la llevaron a esta agresión, se sabe que se trató de un pleito por celos, pues señaló que había alguien que quería meterse a toda costa en su matrimonio.

No obstante, ella no estaba dispuesta a permitir que esto sucediera y entre gritos y palabras altisonantes, defendió su lugar como “la esposa del güero”, refiriéndose a su pareja, de quien no dio el nombre ni detalles sobre su identidad.

“Soy la esposa de este pendejo, el cual trae a todas locas. Así de bueno fuera para hacerse cargo”, gritó la mujer ante la mirada incrédula de las personas que se encontraban a su alrededor, quienes en todo momento procuraron no responder a sus provocaciones.

Entre las advertencias que lanzó en este ataque de furia, recalcó que si esta situación (los coqueteos a su esposo) no se detenían, recurriría a otras medidas, como “partirle la madre”, refiriéndose a que optaría por buscar una agresión física directa.

Te puede interesar: Ángela Aguilar defendió a Danna Paola de las críticas que recibió por decir que prefiere a España: “Son babosadas”

¿Cuál es el contexto exacto de este video viral?

A pesar de que este video despertó la curiosidad de miles de internautas y los comentarios se inundaron de personas que esperaban saber el contexto de esta discusión, el perfil que lo publicó no dio mayores detalles. Por lo que hubo quienes incluso sugirieron la posibilidad de que la mujer estuviera atravesando una crisis, lo que derivó en su impetuosa reacción.