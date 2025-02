Una famosa actriz fue condenada a 11 meses de prisión por intento de robo: los sorprendentes detalles

La actriz española Mónica Cervera fue sentencia de 11 meses de cárcel por el delito de robo con violencia en grado de tentativa y un delito leve de lesiones.

La intérprete, quien saltó a la fama por su participación en la serie ‘La que se avecina’, fue detenida el pasado lunes 17 de febrero, pero este jueves 20 se hizo pública su sentencia.

¿Qué hizo Mónica Cervera para ser condenada a prisión?

De acuerdo con El País, en febrero de 2021 trató de llevarse sin pagar una bolsa de cacahuates de una tienda en Marbella, España, donde reside. Sin embargo, cuando el propietario la descubrió y le pidió pagar el producto, ella le dio varios puñetazos y empujones. Los hechos fueron grabados por la cámara del local.

El dueño de la tienda “sufrió lesiones de diversa consideración” que necesitaron de atención médica y siete días de bajas.

En ese momento, Mónica Cervera fue detenida y acusada de un delito de robo con violencia. Se le condenó también a pagar una multa de seis euros diarios durante un mes como autora de un delito leve de lesiones, una indemnización a la que no habría hecho frente, según el citado medio.

En ese momento no fue ingresada a prisión porque no tenía antecedentes penales computables y la pena quedó suspendida.

Mónica Cervera Instagram @monicacerverarodriguez

¿Quién es Mónica Cervera?

Mónica Cervera Rodríguez nació en Málaga, España, el 6 de junio de 1975. Estudió danza y arte dramático. Su primer trabajo de actuación fue en el cortometraje ‘Hongos’, y en televisión participó en la serie ‘Manos a la obra’

En el cine formó parte de cintas como: ‘Octavia’, ‘Piedras’, ‘Entre vivir y soñar’, ‘Crimen Ferpecto’ y ‘20 centímetros’. También hizo obras de teatro: 80 Metros Cúbicos, y La mujer que llegaba a las seis.

En 2004 fue nominada a los premios Goya en la categoría de Mejor actriz revelación por su participación en la película ‘Crimen ferpecto’.

Su última aparición en pantalla fue en la serie ‘La que se avecina’ en 2016, sin embargo, decidió abandonar la actuación y no se supo más de ella.

A principios de 2024, la revista española Semana reveló que Mónica Cervera vivía en la calle: “No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado”, dijo la ex actriz al citado medio. “Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir”, añadió.

A pesar de que su nominación al Goya le auguraba un futuro exitoso, no quiere volver a saber nada del mundo del espectáculo: “Quiero trabajar, cambiar de profesión totalmente. No quiero que sepáis a qué me dedico, dónde voy o de dónde vengo”.