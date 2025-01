Un querido cantante mexicano murió tras verse involucrado en un accidente automovilístico y denuncian negligencia

Aunque apenas han transcurrido un par de días de este nuevo año 2025, el mundo de la música ya ha sufrido el adiós de varios de sus integrantes. Primero fue la muerte de Leo Dan, noticia que conmocionó al público de Latinoamérica; y ahora, la industria nacional se vistió de luto con el inesperado fallecimiento de un artista mexicano, quien aparentemente habría sido víctima de una negligencia que le costó la vida.

¿De qué murió Donato Hernández? Lo que se sabe sobre el incidente en el que se vio envuelto

Durante las últimas horas, han salido a la luz estremecedores detalles sobre el inesperado fallecimiento del intérprete Donato Hernández, que se sabe, pereció una semana después de que se accidentara mientras viajaba en su auto.

Según la información disponible, el incidente tuvo lugar el 25 de diciembre de 2024, día en el que el músico sufrió importantes heridas ocasionadas por un impacto vehicular. Posterior a este episodio, el integrante de “Lobo Mixteco” habría sido trasladado a un hospital, para ser dado de alta el 27 de diciembre, aún cuando su familia consideraba que seguía siendo necesario que estuviera bajo observación.

No obstante, esta petición no fue resulta y no consiguieron que lo recibieran en ningún otro nosocomio, hasta que no resistió más y los estragos de este accidente terminaron con su vida en la madrugada del 1ero de enero de 2025. Por lo que esta presunta negativa a atenderlo motivó la denuncia de negligencia que recientemente se dio a conocer.

Donato Hernández era el vocalista de la banda “Lobo Mixteco” Instagram

Quién era Donato Hernández, el vocalista de ‘Lobo Mixteco’ que falleció por supuesta negligencia

Donato Hernández fue un cantante y músico mexicano, originario de Oaxaca y perteneciente a la agrupación “Lobo Mixteco”, donde se desenvolvía como vocalista. Además de lo lamentable que es por sí mismo su fallecimiento, este caso ha despertado gran indignación entre sus colegas, dando como resultado una demanda que está procesándose mediante un organismo encargado de velar por la integridad y los derechos humanos de las comunidades indígenas.

"Él (Donato) falleció después de que el Hospital de Alta Especialidad y el Hospital Civil de Oaxaca se negaran a recibirlo para brindarle la atención médica que necesitaba a raíz de haber sufrido un accidente automovilístico”, se lee en la queja presentada por sus cercanos y distribuida a través de un comunicado del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi).

Se espera que en los próximos días se tengan las primeras resoluciones de este caso, las cuales podrían difundirse mediante los canales oficiales de la banda, mismos que se han utilizado para compartir con el público los pormenores de este trágico episodio.