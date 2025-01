Tunden al papá de Karol G por ‘burlarse’ públicamente de Shakira: ¿por qué las artistas terminaron de pleito?

Actualmente, Shakira y Karol G son dos de las representantes femeninas más poderosas en la industria musical, mérito que cada una se ha ganado con su propio esfuerzo y es generosamente reconocido entre el público. Sin embargo, parece que esto no es así en el círculo íntimo de la reggaetonera, pues el padre de “la Bichota” tuvo un gesto que comprobó que la ex de Gerard Piqué no es precisamente su persona preferida, mismo que le valió cientos de críticas.

¿Qué dijo el papá de Karol G de Shakira? La ‘burla’ que hizo enfurecer a las redes

A través de una publicación hecha en su cuenta de Instagram, Guillermo Giraldo, conocido también como “Papá KG”, compartió un video en el que celebra un nuevo hito en la carrera de Carolina Giraldo, nombre real de la cantante. Si bien este movimiento podría ser considerado normal en un progenitor orgulloso, llamó la atención que la comparó con Shakira para destacar este logro.

“Karol G supera a Shakira y le quita un importante récord en la industria musical”, es la frase que se lee en este post, mismo en el que agregó el mensaje “los invito a ver estas fotos, tan bellas”. Como era de esperarse, el hecho de que reposteara esta grabación hecha por otra cuenta, rápidamente causó controversia en línea y se volvió objeto de numerosas críticas, muchas de ellas reprochándole el tener que hacer menos a otra mujer para sentir que la intérprete de “Mañana será bonito” está triunfando.

El papá de Karol G hizo un comentario sobre Shakira que causó polémica Capturas de pantalla Instagram

¿Por qué Shakira y Karol G se pelearon?

Aunque en 2023 Shakira y Karol G se apoderaron de las listas de popularidad con el estreno de “TQG”, su relación no logró trascender más allá de lo profesional y nunca consiguieron volverse amigas como sus fanáticos esperaban. Sobre esta cuestión, surgieron diversas teorías que explicarían el porqué a pesar de que las dos son mujeres sumamente exitosas de Colombia, no tuvieron una buena conexión.

Karol G y Shakira arrasaron con el lanzamiento de “TQG” Getty

Las más fuertes apuntan a la posibilidad de que Shakira se molestara con Karol G por presuntamente haber ido a una “fiesta secreta”, a la que también asistieron Gerard Piqué y Clara Chía, lo que para la intérprete de “Loba” fue una traición absoluta. Por otra parte, los fanáticos de Mebarak también han señalado la posibilidad de que se trate de celos profesionales, idea que se reforzó ahora que el papá de Karol G ya dejó claro que ellos sí ven una competencia con Shak.