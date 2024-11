Un famoso cantante reveló que estuvo a punto de quitarse la vida desde un piso 25: ‘Pensé que me iba a lanzar’

La fama suele ser un arma de doble filo para muchos artistas, pues aunque para muchos se trata de una señal de que van hacia el camino del "éxito”, también hay quienes comienzan a llevar una relación poco saludable con todo lo que esto conlleva. Es por esto que, lamentablemente, son usuales los casos de celebridades que han confesado todos los estragos que la exposición mediática trae consigo, incluyendo episodios en donde la presión es tal, que incluso se han planteado en renunciar a seguir viviendo.

Es el caso de un conocido rapero, quien habló sobre la cruda experiencia que lo puso frente a la muerte y todos los pensamientos que hicieron eco en su mente, así como las razones que lo llevaron a comprender que aún le quedaba mucho por vivir.

Residente admitió que pensó en la muerte y su mamá lo salvó

Durante su reciente aparición en el canal de YouTube de Chente Ydrach, René Pérez Jogla, nombre real del artista, se sinceró sobre el que considera, ha sido el momento más oscuro en toda su vida. Esto ya que a pesar de que gozaba de una fama envidiable y su nombre era conocido en casi todo el mundo, solía sentirse desmotivado, al grado de que dejó de encontrarle sentido a seguir viviendo.

El punto crítico de esta temporada habría llegado durante una de sus giras, cuando se planteó la idea de quitarse la vida y dejar todo atrás definitivamente. Según los dichos de Residente, todo esto pasó mientras estaba en México, donde incluso pensó en cómo podría suicidarse.

“Estaba en el piso 25, pensando en saltar. Es muy difícil decirlo, porque ni mis hermanos sabían de esto. Yo estaba en México y estaba pasando por un montón de cosas, y en un momento pensé en lanzarme del balcón del hotel”, contó.

Sobre cómo enfrentó estas ideas y de qué manera se retractó, con los ojos repletos de lágrimas, el exintegrante de Calle 13 detalló que le debía seguir aquí a su mamá, pues fue la última persona con la que habló y le ayudó a tener la claridad que necesitaba.

“Le llamé a mi mami y jure que si contestaba, yo no me tiraba. Tuve la suerte de que mi mamá contestó y recuerdo que le dije que no quería estar aquí, no sabía qué decirle; en ese momento uno no está pensando bien”, explicó el intérprete de “Ojos color sol” notablemente conmovido.

Residente recordó los pensamientos suicidas que tuvo en el pasado Instagram

La canción que escribió Residente tras su peor momento

Asimismo, Residente explicó que su madre logró tranquilizarlo y convencerlo de que ese no era el camino correcto, algo que le sigue pareciendo increíble. “Tiene una habilidad, yo no sé si ella sabía lo jodido que yo la estaba pasando, pero ella me habló de una manera, como si todo fuera normal, bien tranquila”, añadió el músico.

Tras este complicado capítulo en su vida y luego de percatarse de lo afortunado que era en muchos sentidos, Pérez Joglar siguió adelante y quiso usar esta vivencia para darle vida a una obra muy especial. Fue así como escribió “René", una de sus canciones más personales, en la que justamente profundizó sobre las sensaciones de no sentirse feliz y querer abandonarlo todo, un tema que rápidamente se posicionó entre el gusto del público gracias a lo sincero de sus palabras.