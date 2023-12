Un experto en lenguaje corporal analiza video de Peso Pluma: ¿es cierto que consumió drogas?

Las dudas surgen por los movimientos que Peso Pluma realizó detrás del escenario.

Peso Pluma sigue siendo centro de atención y controversia. El cantante de corridos tumbados ha generado especulaciones y teorías después de uno de sus conciertos más recientes en Buenos Aires, Argentina.

¿Qué pasó con Peso Pluma?

En las redes sociales circula un video viral que muestra a Hassan Emilio Jabande Laija, nombre real de Peso Pluma, teniendo un comportamiento que muchos consideran “sospechoso” justo detrás del escenario.

“Atención a los detalles”. Franco Pisso.

Durante el concierto en Argentina, Peso Pluma interpretaba sus canciones y realizaba sus movimientos característicos.

Sin embargo, el video captura el momento en que se dirige a la parte trasera del escenario, se inclina por un momento y luego vuelve al espectáculo.

El usuario @fiorentino.ezequiel compartió el clip en TikTok con el comentario: "¿Hizo lo que yo creo?”.

Los fans expresaron sus opiniones en Internet, algunos haciendo comentarios humorísticos, como el de Chumel Torres en X (Twitter): “Claro que lo hizo… Revisar su colección de Micro-Machines”.

CLARO QUE LO HIZO... revisar su colección de Micro-Machines 👍🏻 pic.twitter.com/xV8lPxafFn — Chumel Torres (@ChumelTorres) December 10, 2023

Otros fans añadieron comentarios como: “Por poquito y no llega a la recarga de energía”, “Este es el artista del año”, “Toda su música habla de eso y ustedes se asustan”, y “Pfff De mal en peor”.

Un experto en lenguaje corporal analiza a Peso Pluma

El video viral llegó a todos los rincones de Internet, y ante la falta de una respuesta clara sobre lo sucedido, Franco Pisso, un experto en lenguaje corporal, se sumó a las teorías y ofreció su interpretación.

En Instagram, compartió el mismo video y escribió: “Atención a los detalles”.

Peso Pluma se agachó, pero todavía se desconoce para qué lo hizo. (Twitter)

Luego, en publicaciones posteriores, agregó: “Todos hablan de ‘drogas’ en las redes. Yo no digo que no las consuma, eso no lo sé, pero ingresa al backstage con los cordones desatados del pie derecho. Se pone el micrófono entre las piernas y sale con los cordones atados. Fíjense...”.

Pisso señaló que, según su análisis, Peso Pluma se metió los cordones dentro del zapato con su mano derecha. No obstante, aclaró que desconoce si el cantante jalisciense estaba o no bajo los efectos de alguna droga.

A pesar del debate generado en redes sociales, el equipo de Peso Pluma aún no ha emitido ningún comunicado para desmentir o aclarar lo sucedido.