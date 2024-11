Un actor de telenovelas reveló que sufrió bullying por culpa de Ricardo Peralta: sus duras declaraciones

Ricardo Peralta está atravesando por un momento sumamente complicado, tanto a nivel personal como profesional. Esto como consecuencia del penoso incidente que experimentó en días pasados, cuando al arribar a un evento, recibió infinidad de ofensas y abucheos por parte de los presentes.

Como era de esperarse, este momento se viralizó rápidamente y desató diversas reacciones, algunas de ellas defendiéndolo y otras más visibilizando la gravedad de que una persona esté expuesta a este nivel de ‘hate’. Es el caso de un reconocido actor de telenovelas, quien lamentó lo que vivió el influencer, no sin antes recordar que él llegó a ser su víctima.

Polo Morín condenó los abucheos que sufrió Ricardo Peralta en la premiere de ‘Wicked’

A través de una serie de sentidos mensajes publicados en su cuenta de X, Polo Morín se unió a la conversación en torno a lo que pasó con “Torpecillo”, apodo del también youtuber. Por lo que con una serie de reflexiones, el artista trató de poner sobre la mesa la importancia de analizar las repercusiones que un episodio como este puede traer.

“Entiendo que Ricardo Peralta la regó en muchas cosas, comentarios y actitudes, pero gritarle insultos y tratar de hacer sentir mal a quien sea, nunca va a estar justificado desde mi perspectiva. El bullying y el ciberbullying nunca están bien. Yo solo creo que ‘ojo por ojo, diente por diente... y el mundo acabará ciego y chimuelo’. Se trata de ser mejores”, apuntó Polo Morín en respuesta al incómodo momento que vivió el exparticipante de La Casa de los Famosos México, quien fue abucheado durante la premiere de ‘Wicked’ por miles de personas que se molestaron con su presencia y no dudaron en hacérselo saber.

Polo Morín aseguró que no se alegra por lo que está pasando Ricardo Peralta, pese al bullying por el que lo enfrentó en el pasado Instagram

Ricardo Peralta habría sido responsable de los ataques que Polo Morín sufrió en el pasado

Lo que en un principio pareció un comunicado a favor del presentador del canal “Pepe y Teo”, rápidamente se transformó en una especie de confesión, pues Polo Morín admitió que él mismo pagó las consecuencias de estos crueles rechazos, con la diferencia de que en su caso, todo fue directamente orquestado por Ricardo.

“A mí me hizo bullying y mandó a su gente a hacerme bullying hace muchos años. Lo hablé con él y su equipo personalmente. Yo no estoy diciendo que él esté bien, solo no creo que herir a alguien más cure ningún mal. Solo deja más heridos en la totalidad”, reflexionó el actor de “Mi corazón es tuyo”, reiterando que pese a todo lo vivido en el pasado, siente compasión por lo que le está pasando a Peralta.