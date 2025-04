Tunden a Santa Fe Klan por emular la crucifixión de Cristo y así reaccionó: FOTOS

Santa Fe Klan, se encuentra en el centro de una intensa polémica tras publicar una serie de fotografías en las que recrea la crucifixión de Jesucristo. Las imágenes, compartidas en su cuenta de Instagram a pocos días del inicio de la Semana Santa, desataron una avalancha de críticas en redes sociales, donde usuarios lo acusaron de falta de respeto.

En las fotos, Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real del rapero, aparece sin camisa, suspendido en una cruz, con una corona de espinas y rastros de sangre artificial en el cuerpo, emulando la escena bíblica de la crucifixión.

¿Cómo reaccionó Santa Fe Klan ante las críticas?

El cantante eliminó la publicación horas después de compartirla, sin embargo, las imágenes ya habían sido capturadas y difundidas ampliamente por internautas, sobre todo en X. Junto a las fotos, el rapero incluyó la palabra “Resurrección” y un mensaje que algunos interpretaron como un posible adelanto de un proyecto musical.

La reacción no se hizo esperar. “Blasfemia total”; “Qué falta de respeto a los creyentes”; “Ya no sabe cómo llamar la atención”; Blasfemia en toda la extensión de la palabra, señor perdónalo, no sabe lo que hace”; fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales.

Santa Fe Klan burlándose de una religión,borró el post en cuanto lo empezaron a atacar 😡 pic.twitter.com/CzxKINrcUb — dael (@arikosdael) April 9, 2025

Sin embargo, también hubo algunos que defendieron la libertad artística del cantante, argumentando que se trataba de una expresión creativa. Hasta el momento, Santa Fe Klan no ha emitido una declaración oficial sobre la controversia, optando por el silencio tras borrar las imágenes.

Aunque no se ha referido directamente al tema, compartió una publicación donde se puede leer la palabra “Resurrección” en un fondo negro, hecho que también le ha traido serias críticas.

Publicación de Santa Fe Klan Instagram @santa_fe_klan_473

Danna se también se enfrentó a las críticas por su peculiar prenda

Este no es el primer roce del rapero con temas religiosos. Recientemente, su colaboración con Danna Paola en el video “Nada es para siempre” también generó críticas por el uso de una imagen de la Virgen de Guadalupe en un contexto que fue considerado irrespetuoso por algunos.

La cantante de 29 años compartió una fotografía en la que se le ve usando una tanga con la imagen de la virgen, lo cual le valió duras críticas.