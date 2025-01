Santa Fe Klan amenazó en privado a Maya Nazor con quitarle a su hijo, pero ella filtró el fuerte audio

Santa Fe Klan y Maya Nazor están bajo la lupa de la prensa de entretenimiento por su conflicto relacionado con su hijo en común, Luka. Tras dimes y diretes en redes sociales, la joven modelo de 26 años optó por destapar al rapero mexicano y filtró un fuerte audio en donde habría pruebas de que el artista la amenazó con quitarle a su hijo.

“No, tú no puedes quitarme al niño así nada más”, se escucha en el audio publicado por Nazor en su cuenta de Instagram. Luego, otra voz masculina respondió: “Sí, puedo, por mis huev**”.

Este es el supuesto audio de Santa Fe Klan revelado por Maya Nazor.

¿Qué pasó con Maya Nazor y Santa Fe Klan?

Todo comenzó cuando Santa Fe Klan reveló en Instagram su tristeza por no poder ver a su hijo, Luka, después de que su expareja haya decidido llevárselo a España para celebrar el Día de Reyes. “Ella sí puede viajar con él y yo no, no me queda más que estar en el barrio, alivianar a la raza”, dijo.

Esta declaración molestó a Maya, quien salió en su defensa a decir que, en realidad, es el cantante quien no atiende a su hijo, “ni pregunta por él”, y también que “se hace la víctima”.

"Santa Fe Klan":

Porque anoche expuso a su ex pareja asegurando que ella se aprovecha de él y de su dinero.



Sin embargo, Maya Nazor aseguró después que Santa Fe Klan está ejerciendo violencia económica. pic.twitter.com/jd4C2QwOpE — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 10, 2025

El cantante de “Te iré a buscar” reaccionó con las capturas de pantalla de un supuesto depósito por $250,000 pesos que le deposita cada mes por la manutención.

Hasta ahora, Santa Fe Klan, no ha reaccionado al supuesto audio de Maya Nazor.

¿Por qué terminaron Santa Fe Klan y Maya Nazor?

Santa Fe Klan y Maya Nazor tuvieron una relación rodeada de polémicas. Comenzaron a salir en 2021 y su amor solo duró un año. Ambos decidieron tomar caminos separados apenas unas semanas después del nacimiento de su hijo.

Santa Fe Klan dice que Maya Nazor no le deja ver a su hijo, Luka. (Instagram @santa_fe_klan_473)

Habían mantenido en privado sus problemas de pareja, hasta ahora.

Maya Nazor es una modelo de 26 años originaria de Cuernavaca, Morelos. Saltó a la fama por su relación con Santa Fe Klan, pero desde el 2016 se dedica a compartir contenido sobre maquillaje, moda y estilo de vida en sus redes sociales, sobre todo en YouTube.