Tras ‘despreciar’ a Ángela Aguilar, el hermano de Selena Quintanilla reconoció el talento de Majo Aguilar

Aunque Ángela Aguilar y Majo Aguilar han tratado de negar que entre ellas exista una rivalidad artística, para nadie es un secreto que su relación familiar no es precisamente la mejor. Mucho menos ahora que la hija de Antonio Aguilar Jr ha recibido mucho más apoyo que su prima, primero por parte del público, y ahora de A.B Quintanilla, el hermano de la fallecida Selena Quintanilla.

A.B. Quintanilla se confesó asombrado por el talento de Ángela Aguilar

En medio de la exitosa racha que ha traído consigo el despunte de su carrera musical, Majo Aguilar se aventuró a entonar en vivo “Si una vez”, que es una de las canciones más famosas de Selena Quintanilla. Este homenaje, además de encantar al público, también dejó impresionado a A.B. Quintanilla, su hermano, quien manifestó todo su apoyo para la joven artista en redes sociales.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Abraham, nombre real del músico, compartió un fragmento de esta presentación y añadió la leyenda: “ok, pero Majo Aguilar”, acompañado de emojis de corazones. Dicha reacción, hizo además que se reviviera la ocasión en que “despreció" a Ángela Aguilar por supuestamente hablar mal de su hermana, insinuando que jamás le llegaría al nivel de estrella que fue antes de ser asesinada por Yolanda Saldívar.

A.B. Quintanilla quedó impresionado con el talento de Majo Aguilar al entonar una canción de Selena Instagram

¿Qué dijo A.B. Quintanilla de Ángela Aguilar? La letal indirecta que le mandó por ‘imitar’ a su hermana

Fue a mediados de 2024, cuando A.B. Quintanilla manifestó sutilmente el desagrado que le provocó que Ángela Aguilar quisiera “adueñarse” del estilo de Selena Quintanilla con el lanzamiento de “Baila esta cumbia”, un EP con éxitos que la artista mexicoamericana llevó a la cima antes de su trágica muerte. A través de una entrevista en inglés que se hizo viral, el productor insinuó que hay gente que sencillamente no tiene lo necesario para hacer estos covers, mucho menos si demeritan el legado que la intérprete de “Amor prohibido” dejó.

“Es como la música de Selena, si escuchas a gente tratando de imitarla, es porque ellos simplemente no pueden hacerlo, es casi como una ciencia que está en su música. Hay una artista por ahí que, no voy a mencionar nombres, que grabó un álbum completo de canciones de Selena, y yo realmente no sé cuál fue su propósito. Esa persona dijo que su propósito era mostrarle a la generación más joven quién era Selena, y dijo: ‘ok, está bien, mucho respeto para ti’. Pero la forma en que esa persona lo hizo sonar, como su Selena fuera una vieja... Si ella estuviera aquí, estoy seguro de que sería una mujer con un aspecto increíble. La cuestión aquí, es que tenía 23 años cuando se la llevaron, ¿entiendes?”, apuntó el exintegrante de los Kumbia Kings, evidenciando que no le parecieron en lo absoluta correctas las palabras de Ángela Aguilar.

Posterior a esta fulminante declaración, la esposa de Christian Nodal no volvió a mencionar a la emblemática “reina del tex-mex”, aunque sus declaraciones permanecieron en la memoria de los internautas, que se han encargado de recordárselo en diversas ocasiones, e incluso, le valió ser criticada tras su presentación en la “Feria Ganadera 2024", donde entonó “Como la flor”, un tema que también cantó Cazzu poco antes.