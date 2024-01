Esto le dijo Maripily Rivera a Thalí García tras su pelea en LCDLF 4

Maripily Rivera abrió su corazón y le ofreció disculpas a Thalí García luego del fuerte pleito que tuvieron este martes en La casa de los famosos 4; sin embargo, las críticas contra ella no han cesado.

Las imágenes de Maripily Rivera arremetiendo en contra de Thalí García en medio de fuertes insultos pronto le dieron la vuelta a las redes sociales; de hecho, muchos internautas están de acuerdo en que la actitud grosera de la puertorriqueña podría costarle su permanencia en La casa de los famosos 4.

Luego de la pelea Thalí García, visiblemente afectada, planteó la posibilidad de salirse del reality y fue consolada por Lupillo Rivera y Alfredo Adame, lo que aumentó el furor en las redes sociales.

Maripily Rivera peligra en el reality si no se gana el favor de los televidentes, la modelo lo sabe, y es por ello que, luego del desagradable encontronazo que protagonizó el martes, tuvo un momento de reflexión y no dudó en aceptar que su conducta no fue la correcta: estas fueron sus declaraciones.

MARIPILY RIVERA LE OFRECE DISCULPAS A THALÍ GARCÍA POR SU CONDUCTA

Luego de la pelea que pronto se viralizó, Maripily tuvo una audiencia con La Jefa para explicar su versión de los hechos:

“Es mi primera confrontación con ella. Se lo tenía que decir. Yo nunca he tenido un problema con las muchachas de la casa. Me la llevo bien con todo el mundo. Soy como la madre de todas y no le tengo envidia a ninguna”, declaró Maripily ante las cámaras.

“Si en algún momento te lastimé o algo, te pido mis disculpas, porque sé pedir perdón”

Poco después, y luego de reflexionar sobre lo que había dicho, Maripily se decidió a ofrecerle disculpas a Thalí en la habitación, enfrente de los demás inquilinos, quienes fueron testigos de este enternecedor momento:

“Si en algún momento te lastimé o algo, te pido mis disculpas, porque sé pedir perdón. A veces en momentos de coraje utiliza palabras que no son o en momentos de emociones. Te pido perdón porque nunca mi intención fue ofenderte”, señaló.