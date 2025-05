Taylor Swift recuperó los másteres de sus 6 primeros álbumes, pero una noticia DECEPCIONÓ a sus fans

En un giro inesperado que sacudió al mundo de la música y a su base de fans, Taylor Swift ha logrado recuperar los másteres originales de sus seis primeros álbumes , una batalla legal y emocional que marcó los últimos años de su carrera.

La noticia fue confirmada por la propia cantante en una carta en su sitio web y un posteo en Instagram. Fuentes consultadas por la revista Rolling Stone revelaron que el acuerdo con Shamrock Holdings —empresa que había adquirido los másteres tras la venta por parte de Scooter Braun— finalmente se cerró a favor de la cantante.

La noticia, sin duda, representa un triunfo simbólico para la intérprete de All Too Well. Desde que Taylor Swift inició su cruzada por el control de su música en 2019, su movimiento ha sido aplaudido por artistas, críticos y fanáticos por igual.

La regrabación de sus discos bajo el sello “Taylor’s Version” se convirtió en un fenómeno global, no solo como estrategia comercial, sino como un mensaje poderoso sobre la autonomía artística. Con la recuperación de los másteres originales, la artista ya no necesita regrabar el resto de su catálogo... o al menos eso es lo que parece hasta el momento.

La decepción: “Reputation (Taylor’s Version)” no llegará

Sin embargo, lo que debía ser una celebración total terminó dejando un sabor agridulce entre los y las swifties. La cantante confirmó que no habrá regrabación de Reputation (Taylor’s Version) , el esperado álbum que cerraría el ciclo de su reinvención sonora. Lo único que pudo anticipar es que se podrían lanzar los temas inéditos llamados From The Vault.

Esta decisión fue recibida con decepción en redes sociales, donde miles de fans esperaban una nueva versión de temas como Delicate, Look What You Made Me Do y Getaway Car.

“Fue tan específico a ese momento de mi vida. Toda esa necesidad de ser comprendida mientras me sentía intencionalmente malinterpretada… sinceramente, es el único álbum que pensé que no se podía mejorar”, reflexionó Swift.

Según fuentes citadas por Variety, Swift habría tomado esta decisión debido a que Reputation fue el último álbum producido antes de la venta de sus másteres, lo que implica que los derechos contractuales de ese disco ya le permitirían utilizarlo libremente a partir de 2025. “Legalmente, no era necesario regrabarlo, y artísticamente, siente que el disco capturó lo que debía capturar”, señaló un miembro de su equipo.

Un mensaje más allá de la música

Aunque la cancelación de Reputation (Taylor’s Version) ha causado sorpresa, muchos analistas apuntan a que el mensaje de Swift ya cumplió su propósito . Al regrabar cinco de sus seis álbumes bajo su propio control —su primer disco homónimo fue grabado—, Taylor no solo recuperó ingresos, sino que reformuló las reglas del juego para la industria musical. Su ejemplo ha sido citado en cursos de negocios, derecho de entretenimiento y feminismo aplicado a la música.

El gesto de no regrabar Reputation también podría ser leído como una señal de que Swift está lista para dejar atrás esa era en su vida.

Cabe recordar que ese disco fue concebido como una respuesta oscura a los conflictos con Kanye West, Kim Kardashian y los medios. Al no rehacerlo, Taylor podría estar diciendo que ya no necesita volver a ese capítulo.

