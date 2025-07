Eugenio Derbez reacciona en vivo a video donde Mhoni Vidente habla de su separación con Alessandra

Desde hace semanas rondan los rumores sobre una presunta crisis en el matrimonio de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, y las declaraciones de Mhoni Vidente encendieron el candelero.

Así que esta semana, cuando Eugenio visitó en Miami el foro del programa matutino de Univision, “Despierta América”, le pidieron en su cara el video donde Mhoni habla de él y su matrimonio.

En el clip que vio Derbez, la famosa vidente destaca que Eugenio y Alessandra Rosaldo se distancian y que, cuando él tuvo un problema de salud, ella ni lo cuidó.

“La quiero mucho. Qué linda mujer... Efectivamente me pasó lo del hombro. Ale tenía un concierto en México y no puedes decirle a 20 mil personas ‘ahorita vengo’”, dijo Eugenio Derbez.

El actor explicó lo que pasó aquella ocasión: “Ella se fue exclusivamente al concierto, tomó el último vuelo de Los Ángeles a México, aterrizó, se fue al concierto, y acabando el concierto, sin dormir, se regresó para estar conmigo”.

Eugenio Derbez lo tomó con humor y bromeó: “Estamos separados”

El humor de Eugenio Derbez brota a la menor provocación, así que comenzó a decir:

“Sí nos separamos, mientras ella canta, ni modo que fuera a México con ella a cantar. Tenía razón Mhoni Vidente, nos separamos, pero luego a las 12 horas nos volvimos a juntar. Fue una separación, efectivamente, créanle a Mhoni Vidente porque sí sucedió: nos separamos... por 12 horas”.

“Luego nos volvimos a separar porque ella fue al baño, estuvimos separados como 10 minutos y luego ya nos volvimos a juntar”, reiteró ante la risa de las conductoras.

“Hoy estamos separados. Oficialmente estamos separados: ella está en Los Ángeles, yo estoy aquí en Miami, le mandamos un beso y nos vamos a volver ajuntar próximamente, pero lo más seguro es que nos volveremos a separar”.

Eugenio Derbez compartió imágenes familiares en medio de los rumores de crisis con Alessandra Rosaldo y desató todo tipo de reacciones. Instagram:@ederbez

¿Qué ha dicho Alessandra Rosaldo de la presunta crisis?

En declaraciones para Univisión, Alessandra Rosaldo reaccionó a todas las especulaciones de que su matrimonio con Eugenio Derbez está en graves problemas.

Atinó a decir que si bien no es la primera vez que se ven involucrados en este tipo de rumores, ahora se percataron de que la información incluía traiciones que no son ciertas.

“No, no, he de decir que en esta ocasión le agregaron, salsita, le dieron sabor, sazón”, señaló divertida, mostrándose muy tranquila y confiada de que todo lo que se ha dicho sobre ellos sería falso.

Alessandra Rosaldo destacó que, ni ella ni Eugenio Derbez, le prestan atención a los comentarios malintencionados referentes a su vida en pareja, en especial porque son conscientes de que si no se tuvieran esta confianza, sí podría ser algo difícil de tratar.

“Uno tiene que aprender a no poner atención a las cosas que no te suman, porque este tipo de cosas, te repito, si no las sabes manejar, te tambalean. Los rumores y este tipo de cosas que no son ciertas, sí terminan matrimonios”, concluyó la también actriz.

Pero Mhoni Vidente insiste en que están separados y siguen juntos por compromisos externos