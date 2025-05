Cómo votar en LA FINAL de La Casa de los Famosos All-Stars para elegir al ganador: te explicamos el paso a paso

La final de “ La Casa de los Famosos All-Stars” 2025 llegó tras la eliminación de Alfredo Adame . Ahora, Luca Onestini, Dania Méndez, Caramelo, Rosa Caiafa, Rey Grupero y Paulo Quevedo compiten por el gran premio de 200 mil dólares. Sin embargo, esta vez no hay estrategias que valgan: todo depende de los votos del público. Así que, si aún no sabes cómo votar —incluso desde México—, no te preocupes, aquí te explicamos el paso a paso.

Para votar por los participantes, debes considerar que esta vez la selección comenzó desde ayer lunes y terminará hasta el próximo lunes 2 de junio. Sigue los siguientes pasos:

¿Cómo votar en “La Casa de los Famosos All Star 2025” hoy?

Entra a la sección de Votaciones de “La Casa de los Famosos” telemundo.com

Allí aparecerán las fotografías y nombres de los nominados. Selecciona al personaje que apoyas y listo.

Solo puedes votar una vez por día y deberás iniciar sesión en la página para realizar tu participación

Si eres de México o de otro país de Latinoamérica, notarás que no te permitirá ingresar al sitio web de Telemundo , pero no te alborotes, hay un truco: con una VPN.

Un servicio de VPN (Red Privada Virtual) es muy sencillo de usar. Basta con contratarlo para poder usarlo de inmediato y ver contenido de otros países que están restringidos de manera segura y legal. Algunas opciones son:

NordVPN

Hotspot Shield Free VPN

Surfshark VPN

McAfee

¿Cómo van las votaciones de la final de ‘La Casa de los Famosos All-Stars”?

Aunque no hay un recuento oficial y público de las votaciones para la final de “La Casa de los Famosos All-Stars”, en redes sociales han iniciado encuestas que podrían dar una idea de quién sería el ganador por popularidad.

ExaFM reveló que las votaciones rápidas en Telegram van de la siguiente manera:



Paulo Quevedo - 2

Rosa - 8%

Caramelo - 52%

Rey Grupero - 11%

Dania - 9%

Luca - 18%

Estos resultados preliminares concuerdan con las opiniones de los televidentes, quienes apoyan a su favorito con comentarios en la publicación oficial en Instagram. Parece ser que Caramelo se podría llevar la corona , aunque Paulo se le podría adelantar de último momento, sobre todo porque falta una semana y cualquier cosa puede pasar.

¿Dónde ver en vivo la final de “La Casa de los Famosos All-Stars”?

La final de “La Casa de los Famosos All-Stars” se podrá ver por Telemundo el próximo lunes 2 de junio en punto de las 7:00 pm/6C.

En TVyNovelas te mantendremos al tanto sobre el ganador y las polémicas declaraciones que surjan.

