Wendy Guevara confiesa si tener bebé está entre sus planes como “papá o mamá”

En exclusiva para el programa Hoy, Wendy Guevara reveló si está entre sus planes a mediano o largo plazo, convertirse en madre de un bebé.

Ella siempre ha sido clara respecto a que no se considera una mujer por completo, y siempre ha defendido su postura de considerarse una chica trans. Así que, al hablar de tener un hijo, confesó que podría ser mamá, pero también papá.

Wendy sí quiere tener bebé: “Después con más tiempo sí, papá o mamá, yo puedo ser cualquiera de los dos... Cada quien su mente y lo que uno decida.

“La neta sí me gustaría porque tengo que dejar una descendencia, algo de mí, antes de que me vaya a donde nos llevan a todos”.

“Sí me gustaría porque se antoja, que uno ya crece, necesitas a alguien, no porque me cuiden, sino porque también necesito amor cuando sea una persona grande... Si ahorita soy bien migajera, ¡imagínate!”, bromeó.

“No me gustan mucho las chicas”

Lo que rechazó es que fuera un plan a corto plazo, por la vía natural: “No, bebé, ahorita no puedo embarazar chicas. Hay que ser sinceras... Acuérdense que no me gustan mucho las chicas”.

En temas del amor, también confesó que sigue soltera: “Súper tranquila, a gusto, no necesito ahorita un hombre en mi vida; tengo varios amigos, me voy de vacaciones con uno y con otro, pero nada que sea formal. Ahorita estoy para trabajar mucho”.

Wendy conduce las pre y post-galas de La Casa de los Famosos México

“Estoy supercontenta y animada porque me toca compartir con Ricardo Margaleff, les aseguro que esto va a estar espectacular”, nos dijo en exclusiva hace unos días.

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff instagram

“Todos saben que las pre y post galas tienen un toque muy distinto a las galas de Canal 5 o a los días de eliminación en las estrellas. Aquí tendremos más diversión, más escándalo… ¡hasta en la fiesta del viernes nosotros estamos de celebración en el foro!

“Tendremos dinámicas diferentes y, sobre todo, me encanta que nos permitan dar voz a los amigos y familiares de los nominados para que apoyen a sus favoritos en esta casa tan famosa”.

Wendy está lista para vivir el reto desde otra perspectiva: “La fiebre por La casa de los famosos México es increíble. Todo el mundo habla del programa: en hogares, restaurantes, bares… Nosotros queremos aportar diversión, entretenimiento y, claro, mucho chisme. ¡Yo soy chismosa y sé que Margaleff también!”.

También nos aclaró que, aunque conozca a algunos participantes, mantendrá la imparcialidad: “Entendemos que, si decimos algo que no les guste a los fans de algún favorito, se enojarán”, dijo Wendy.

“Pero aquí opinamos de todos por igual. Puede haber conocidos en la casa, pero no habrá favoritismos. ¡Que la gente haga su chisme! Por lo pronto, duerman bien, porque esto empieza el 27 de julio, y hasta octubre estaremos con el público en las pre y post galas por ViX ”.