Danilo Carrera habla sobre la batalla de su madre contra el cáncer de mama: “Fue un proceso doloroso”

El actor ecuatoriano Danilo Carrera, reconocido por su participación en telenovelas como Vencer la ausencia y Pasión de gavilanes 2, abrió su corazón en una reciente entrevista con la revista People en Español, donde habló por primera vez con profundidad sobre uno de los momentos más duros de su vida: el cáncer de mama que enfrentó su madre, Elsa, hace unos años.

“Fue un proceso doloroso, no se lo deseo a nadie. Ver a mi mamá en quimioterapia, sin cabello, fue muy fuerte”. Danilo Carrera

Carrera relató a People en Español que la enfermedad llegó en un momento particularmente difícil para la familia, ya que su madre había perdido a su hermana (tía de Danilo) a causa de la misma enfermedad. El miedo de revivir esa tragedia, sumado al proceso de tratamiento, quimioterapias y cirugías, significó un reto emocional enorme tanto para él como para sus seres queridos.

El diagnóstico y el inicio del “proceso doloroso":

El mundo de Danilo dio un vuelco en el 2022 cuando su madre, Elsita Huerta, recibió el diagnóstico. La enfermedad fue descubierta de forma inesperada; Elsita se había caído de un caballo en la hacienda familiar en Guayaquil, y aunque la caída no fue grave, un médico le aconsejó ver a un oncólogo tras encontrarle “una bolita en el seno”

Resultó ser un tumor de tres centímetros, grado cinco y superagresivo, aunque inicialmente no sintió síntomas. Esta noticia fue particularmente devastadora porque su madre ya había perdido a su hermana (tía de Danilo) a causa de la misma enfermedad, lo que añadió un miedo inmenso de revivir esa tragedia.

Danilo confiesa que sintió miedo y tristeza, y que esto afectó su trabajo mientras grababa la telenovela El amor invencible y la película Only in CDMX, sin saber si su madre “estaba muriéndose o no”.

El proceso de ver a su madre en quimioterapia y sin cabello fue “muy fuerte”. Para Elsita, lo más difícil fue dar la noticia a su esposo, Xavier (66), y a sus cinco hijos: Danilo (36), Leopoldo (35), Xavier (32), Felipe (28) y Juan (23).

El sacrificio y apoyo incondicional de Danilo Carrera

Danilo no lo dudó: “Por mi mamá lo que sea”. Hizo una pausa de más de un año y medio en su carrera para dedicarse completamente a su madre. Para ello, se despidió de Televisa, renunció a su exclusividad, a su departamento de soltero, su carro, sus amistades y su estilo de vida, y se mudó a Miami, llegando desempleado. Él mismo afirma que “no había otra decisión, no había otra opción”.

Durante los primeros ocho meses del diagnóstico en 2022, mientras grababa en México, Danilo viajaba los fines de semana a Miami para estar con su madre y agradece al productor Juan Osorio por su flexibilidad.

En ese momento, Danilo no solo fue un respaldo económico, pagando los tratamientos de una enfermedad “muy cara” a pesar del seguro, sino también un apoyo emocional para su madre.

El actor confesó que gastó “muchísimo” y dejó de ganar “mucho más dinero” al rechazar ofertas de trabajo en México, pero para él, ningún dinero valía no haber estado al lado de su madre.

Fue precisamente Danilo quien insistió a su madre para que se hiciera la biopsia que le salvaría la vida, advirtiéndole que de no hacerlo, no le volvería a hablar. Su apoyo no quedó ahí. En Miami, vivió en la casa que les compró a sus padres, le cocinaba y disfrutaba de su compañía. Incluso, para levantarle el ánimo, voló a su abuela de 87 años desde Ecuador para que acompañara a Elsita.

La increíble fortaleza de Elsita Huerta y su recuperación:

Elsita es una abogada ecuatoriana de 62 años, y es descrita por Danilo como la “Mujer Maravilla”. A pesar de los tratamientos de quimioterapia, radiación, doble mastectomía y cirugía reconstructiva, que fueron un proceso agotador y doloroso, ella logró sanar.

Durante sus tratamientos, Elsita demostró una fuerza admirable: ¡hizo una maestría!. Su fe fue fundamental, pues cada vez que recibía quimioterapia, pedía a Dios que fuera “agua bendita”.

La familia se unió y se fortaleció aún más durante este período, encargándose de que a Elsita no le faltara nada. Hubo momentos críticos, como la hospitalización el 30 de diciembre de 2023 y en marzo de 2023, cuando su estado de salud era muy delicado y Danilo sentía que su madre “ya se iba”.

La mejor noticia llegó a principios de 2024, cuando sus doctores le informaron que había terminado su tratamiento en diciembre de 2023 y estaba libre de cáncer. Elsita celebró este emotivo momento tocando la campana, rodeada de sus seres queridos.

Un proceso que cambió su forma de ver la vida

De acuerdo con el galán de la televisión mexicana, esta experiencia lo marcó profundamente, llevándolo a valorar aún más la salud, la familia y la importancia del acompañamiento emocional en los procesos médicos complejos

“Le dije: ‘Tú puedes, tú vas a salir adelante’. Mi mamá es una mujer muy fuerte, muy espiritual. Creo que eso fue lo que la ayudó” Danilo Carrera

Afortunadamente, después de que Elsita logró superar el cáncer se encuentra bien de salud. Danilo compartió que ella ahora se enfoca en su bienestar, en la espiritualidad y en disfrutar a su familia. Esta experiencia no solo fortaleció los lazos entre madre e hijo, sino que también inspiró a Danilo a involucrarse en causas sociales relacionadas con la salud de la mujer.

Un llamado a la conciencia

La historia de la madre de Danilo Carrera resalta la importancia de la prevención y del apoyo emocional en procesos de salud tan delicados.

El actor está agradecido porque cree que “cuando haces las cosas con amor, Dios te lo regresa”. Su sacrificio tuvo su recompensa, ya que ahora tiene un contrato exclusivo y “espectacular” con Telemundo, a solo siete minutos de la casa donde vive con sus padres en Miami.

Además, ha encontrado el amor con la publirrelacionista peruana Camila Velayos, con quien no descarta casarse, y la ve como una mujer inteligente, trabajadora y que le recuerda a su madre.

El actor aprovechó para hacer un llamado a la conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Recalcó que no es solo un tema femenino, sino de familia, que afecta a todos.

Elsita, por su parte, aconseja a otros pacientes de cáncer: “No decaigan, porque en cualquier enfermedad o situación, tenemos que seguir adelante”, y que busquen la fuerza que viene de Dios.